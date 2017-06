Sich lieben ohne unliebsame Folgen

Nachgefragt

Behandeln um andere zu schützen

Wieso nehmen Chlamydien- Infektionen so dramatisch zu?

Daniel Koch*: Das weiss man nicht so genau. Wahrscheinlich haben die ansteigenden Zahlen auch damit zu tun, dass man heutzutage einfach häufiger testet als früher. Nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa steigen alle sexuell übertragbaren Krankheiten ausser HIV an – in einigen Ländern sogar HIV. Eine Erklärung könnte sein, dass Risikogruppen wie etwa homo­sexuelle Männer seltener Kon­dome benutzen, weil die Ansteckungsgefahr mit HIV gesunken ist. Möglich ist auch, dass Anal- und Oralverkehr häufiger geworden ist.

Fast zwei Drittel der Betroffenen sind Frauen. Wieso?

Auch hier geht man davon aus, dass die Infektion bei Frauen durch die regelmässigen gynäkologischen Untersuchungen einfach häufiger entdeckt wird. Die meisten jungen Männer dagegen gehen selten zum Arzt und sprechen weniger über intime Themen als Frauen.

Wie häufig sind Chlamydien für unerwünschte Kinder­losigkeit verantwortlich?

Auch hierzu gibt es keine Zahlen, weil die Ursachen vielfältig sind. Oft ist unklar, wieso es nicht zu einer Schwangerschaft kommt. Im Nachhinein ist kaum mehr sicher festzustellen, ob eine Chlamydien-Infektion der Grund ist. Tatsache ist, dass Chlamydien zu Sterilität führen können. Deshalb ist die Aufklärung vor allem bei Frauen im gebärfähigen Alter und ihren Partnern wichtig.

Ist die Krankheit demnach für ältere Personen und solche ohne Kinderwunsch unbedenklich?

Tatsächlich richtet sie meist nicht so grossen Schaden an wie andere Geschlechtskrankheiten. Doch die Verbreitung ist ein Problem. Es ist wie beim Impfen: Man sollte sich nicht nur wegen sich selber behandeln lassen, sondern um andere Personen nicht zu gefährden.

In welchen Fällen raten Sie zu einer Untersuchung?

Auf jeden Fall bei einem Wechsel des Sexualpartners oder wenn man Symptome feststellt. Wir sind zurzeit noch am Ausarbeiten genauerer Empfehlungen. Nordische Länder haben Erfahrungen mit Screenings, bei denen die Bevölkerung zu routinemässigen Untersuchungen aufgefordert wurde. Damit konnte die Zunahme der Infektionen aber nicht gebremst werden.

Wie kann man eine Ansteckung vermeiden?

Solange nicht klar ist, dass beide Partner sauber sind, gelten dieselben Regeln wie für die Prävention anderer sexuell übertragbarer Krankheiten. Erstens: Eindringen immer mit Gummi. Zweitens: Kein Sperma und Blut in den Mund. Im Fall von Chlamydien schützen aber auch diese beiden Regeln nicht zu 100 Prozent. Deshalb sollte man Symptome wie Juckreiz, Brennen, Ausfluss oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr ernst nehmen.

Verglichen mit HIV ist Chlamy­diose relativ wenig bekannt, weshalb in Winterthur soeben zum zweiten Mal eine Plakatkampagne lanciert wurde. Ist landesweit etwas Entsprechendes geplant?

Zurzeit nicht. Aber im Rahmen der stetigen Lovelife-Aufklärung ist Chlamydiose durchaus ein Thema. Das grösste Problem bleibt aber unseres Erachtens HIV. Die Neuansteckungen verharren zwar auf einem tiefen Niveau, die Zahlen sind aber immer noch konstant. Weil man heute meist nicht mehr daran stirbt, hat Aids ein wenig von seinem Schrecken verloren. Doch eine Infektion mit dem HI-Virus ist immer noch alles andere als harmlos. Man muss täglich zahlreiche Medikamente einnehmen, die extrem teuer sind und teilweise Nebenwirkungen haben.

Interview: Andrea Söldi