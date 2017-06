Aargau will Fisibach nicht hergeben

Die Idee, das Aargauer Dorf Fisibach mit seinen 460 Einwohnern könnte in den Kanton Zürich wechseln, wurde schon 2010 diskutiert – und war vor dem Hintergrund des Projekts «Rheintal+» neu aufgeflammt. Im Rahmen dieses Vorhabens wird die enge Zusammenbarbeit beziehungsweise die Fusion von gleich zehn Gemeinden im aargauischen Zurzibiet geprüft.

Anstatt sich diesem Projekt anzuschliessen hat die Fisibacher Gemeindeversammlung im April ihre Exekutive damit beauftragt, bei der Kantonsregierung in Aarau die Möglichkeit eines Kantonswechsels nach Zürich prüfen zu lassen; den Planungskredit für «Rheintal+» in der Höhe von 55 000 Franken lehnte man ab.

Gestern nun kam die abschlägige Antwort des Aargauer Regierungsrats. Es seien keine Gründe ersichtlich, die einen derart «grundlegenden Eingriff in die Struktur der Kantone Aargau und Zürich» rechtfertigen würden, heisst es in der Mitteilung. Weder «unter historischen noch unter sachlich-politischen Aspekten» könne in Fisibach von einer besonders stossenden oder unverständlichen Situation gesprochen werden.

Chance verschwindend klein

Fisibachs Gemeindeammann Marcel Baldinger hat das Schreiben aus Aarau zur Kenntnis genommen. «Wir werden jetzt im Gemeinderat zusammensitzen und darüber entscheiden, ob wir uns mit dieser Antwort zufrieden geben oder ob wir nachhaken wollen.» Für eine differenzierte Stellungnahme sei es derzeit noch zu früh, «mit dem Nein des Regierungsrats sehe ich persönlich aber die Chance für den Kantonswechsel als verschwindend klein an».

Tatsächlich stünde rein theoretisch der Weg über die Volksinitiative oder über eine Initiative im Grossen Rat (dem Aargauer Kantonsparlament) weiterhin offen. Beide Vorstösse müssten aber auf kantonaler und nicht auf kommunaler Ebene ansetzen werden, was mit einem ernormen Aufwand verbunden ist.

Fisibach ist als Dorf nach dem Kanton Zürich ausgerichtet; die meisten Zuzüger stammen von dort. «Ich gehe selber oft in den Kanton Zürich und ich kann mir gut vorstellen, dass die Idee eines Wechsels für viele Einwohner unseres Dorfes auf der Hand liegt», sagt Baldinger.

Während aus seiner Sicht keine finanzpolitischen Gründe auf dem Tisch liegen, war für den Entscheid der April-Gemeindeversammlung ein schulisches Thema ausschlaggebend: Seit letztem Sommer besuchen Fisibacher Schüler die Schule in Weiach; ein Modell, mit dem man gemäss Baldinger «ausgesprochen zufrieden» ist – und das man nicht verlieren möchte. «Viele haben Angst, dass wir als Teil einer grossen Rheintal-Gemeinde diese Sonderlösung verlieren könnten.»

Genau diese Befürchtung habe dazu geführt, dass im April viele den «Rheintal+»-Kredit abgelehnt hätten. Davon ist wohl auch die Aargauer Regierung ausgegangen; in der Stellungnahme macht sie sowohl Fisibach wie auch dem Nachbardorf Kaiserstuhl klar, dass der Besuch der zürcherischen Volksschule auch nach einer Gemeindefusion zulässig sei. Es bestehe auch die Möglichkeit, den Gemeinden im

Zusammenschlussvertrag eine Sonderstellung bei der Festlegung des Schulstandorts einzuräumen. Die Kaiserstuhler hatten zwar dem Kredit für «Rheintal+» zugestimmt, gegen diesen Entscheid kam aber ein Referendum zustande. Und auch in diesem Referendumskomitte denkt man laut über einen Wechsel zum Kanton Zürich nach. (Zürcher Regionalzeitungen)