Erneut brodelt es im Marthaler Pflegheim

Offiziell herrscht seit Monaten Ruhe im Zentrum für Pflege und Betreuung Weinland (ZPBW) in Marthalen. So beteuerten die Heimverantwortlichen an der Delegiertenversammlung im Herbst, dass das Heim wieder auf Kurs sei.Das ZPBW wird von den sechs Weinländer Gemeinden Benken, Marthalen, Ossingen, Rheinau, Trüllikon und Truttikon getragen. Nach der Pensionierung des alten Heimleiters Ende April 2015 schlitterte das Heim von einer Krise zur nächsten. Und es kam zu zahlreichen Kündigungen.

Erneut mehr Kündigungen

Nun haben die Verantwortlichen den Befreiungsschlag gewagt. «Per sofort» habe sich das ZPBW von der Pflegedienstleiterin getrennt, schreibt Heimkommissionspräsident Andreas Kleeli in einer Medienmitteilung. Zur Begründung der Freistellung schreibt er weiter: «Seit Anfang Jahr war die Heimkommission durch eine erneute Zunahme von Abgängen beim Pflegepersonal sowie einem damit einhergehenden Vertrauensverlust der Kaderpersönlichkeit alarmiert.» Die daraufhin eingeleiteten Massnahmen und das externe Coaching haben die Situation laut Kleeli «nur unbefriedigend beruhigen» können. Fragen zu betrieblichen Beanstandungen seien ungeklärt geblieben. Deshalb sei die Kommission in einer zweiten Lagebeurteilung zum Schluss gekommen, dass trotz «fachlicher Kompetenz» und «grossem persönlichen Einsatz» der Pflegedienstleiterin die Basis für eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr gegeben sei.

Trennung nach 16 Monaten

Die betroffene Person arbeitete 16 Monate lang im Marthaler Pflegheim. Die Heimkommission bedaure ausserordentlich, dass dieser Schritt notwendig geworden sei, so Kleeli weiter. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes würden zurzeit keine weiteren Informationen über detaillierte oder vertiefte Hintergründe der Freistellung veröffentlicht.

Freistellung wurde gefordert

Überraschend kommt der Schritt der Heimverantwortlichen nicht. So häufen sich beim «Landbote» schon seit Anfang dieses Jahres die Meldungen wieder, dass es im Marthaler Heim erneut oder immer noch – je nach Sichtweise – kriselt. Vorläufiger Höhepunkt der abermaligen Zuspitzung ist ein Schreiben einer Gruppe Mitarbeitender namens «Interessengemeinschaft ZPBW» von vorletzter Woche an die siebenköpfige Heimkommission. Darin heisst es: «Was muss noch passieren, bis eine mutige personelle Entscheidung getroffen wird seitens der Heimkommission?» Und im darauffolgenden Satz wird die Freistellung der Leitung Pflege gefordert. ()