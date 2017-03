Gefährliche Türen: VBG-Busse aus dem Verkehr gezogen

Grüningen

VZO-Busse von Türproblem nicht betroffen

Die Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) besitzen 95 Busse, bis auf vier ebenfalls alle vom Typ Mercedes-Benz Citaro. Allerdings wurden nicht alle Fahrzeuge im betroffenen Jahrgang 2016 gebaut. Und vor allem haben alle VZO-Busse eine andere Türsteuerung als das nun beanstandete System.



VZO-Direktor Werner Trachsel erklärt: «Bei der Rückrufaktion geht es um elektrisch angetriebene Türen im vorderen Einstiegsbereich. Wir haben aber nur Türen, die pneumatisch, also mit Druckluft geöffnet und geschlossen werden.»



Deshalb betrifft die Rückrufaktion nicht die VZO und die von ihr am rechten Zürichseeufer, im Zürcher Oberland und in Rapperswil-Jona bedienten 470 Bushaltestellen. (di)