Kanton als Lotse durch gefährliche Gefilde

Vor ein paar Tagen am grossen Bibersee im Niderholz südwestlich von Marthalen. Kein vereinzeltes Quaken liegt in der Luft, sondern ein zusammenhängendes, leicht knarrendes Rauschen. Zu Abertausenden lugen die Frösche aus dem Wasser, das bereits voll ist mit Wolken von Laich. Es ist ein quakendes Gewusel, dass jedem Storch das Wasser im Schnabel zusammenlaufen würde. Biber haben dort ein grosses Waldstück unter Wasser gesetzt und so für Frösche, Kröten und Molche ein Paradies geschaffen. Und sobald die Amphibien aus der Winterstarre im nahen Wald erwachen, hüpfen sie gefahrlos in den nahen Waldsee, um zu laichen. Amphibien sind Tiere, die sowohl an Land als auch im Wasser leben. Doch an etlichen Stellen im Kanton durchtrennt eine befahrene Strasse den Weg der Tiere zwischen dem Winterquartier im Wald und dem Laichgebiet in stehenden Gewässern. Um die weichen Tiere vor den schweren Fahrzeugen zu schützen, errichtet das kantonale Tiefbauamt an rund 50 Zugstellen – wo also Amphibien über die Strasse ziehen – temporäre Schutzzäune. Im ganzen Kanton sind das etwa 20 Kilometer Zaun. Damit werden pro Jahr etwa 70 000 Amphibien geschützt. Allein in der Region um Winterthur und im Weinland gibt es gut 20 solche Stellen (Karte).

Kessel als Fallgruben

An manchen Zugstellen wie etwa zwischen Sulz und Grundhof (Bild) oder Hünikon und Dorf sperrt der Kanton nachtsüber sogar die Strasse.

Ein solcher Schutzzaun funktioniert wie folgt: Die Frösche hüpfen gegen den Zaun und kommen erst einmal nicht mehr weiter. Doch dann folgen sie seitlich dem Zaun, bis sie in einen der Kessel fallen, die alle paar Meter in den Boden eingegraben worden sind. Und nun kommen die freiwilligen Helfer zum Einsatz und befördern die gefangenen Frösche über die gefährliche Strasse. An einigen Stellen gibt es sogar veritable und dauerhafte Unterführungen, sodass die Amphibien die Strassen ohne fremde Hilfe unterqueren können.

Sonst droht das Aussterben

An schweizweit rund 200 Standorten tragen freiwillige Helfer jährlich über 160 000 Amphibien sicher über die Strasse auf die Seite des Laichgewässers. Ohne die Schutz- und Hilfsmassnahmen drohen Populationen von Amphibien langfristig auszusterben, wenn jedes Frühjahr Tiere massenhaft von Autos überfahren werden. Ein- bis zweimal pro Tag sammeln die freiwilligen Helfer die Tiere entlang der Zäune respektive in den Kesseln ein.

Individuell zurückwandern

Wenn Frösche in Massen nach dem Winter von A nach B wandern, dann müssen sie ja irgendwann von B nach A zurückwandern. Doch wieso kommt es vor dem Winter nicht ebenfalls zu Froschwanderungen und zu Strassensperrungen? Temporäre Schutzzäune werden nur im Frühjahr errichtet, «weil in dieser Zeit viele Tiere zum gleichen Zeitpunkt wandern», schreibt das kantonale Amt für Landschaft und Natur.

Nach dem Laichen im Frühjahr verbringen Amphibien den Sommer in feuchten Wiesen, an Waldrändern oder in Riedflächen. Dorthin sind sie nicht mehr in Massen, sondern vereinzelt unterwegs. Auch ins Winterquartier, das meist in Wäldern liegt, wandern die Tiere individuell zurück. Weil diese Rückwanderungen also sehr viel weniger massiert erfolgen, werden in der Regel keine Amphibienschutzzäune mehr aufgebaut.

Rund 1000 Strassenabschnitte

Der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (karch) sind zurzeit rund 1000 Strassenabschnitte bekannt, über die Wanderrouten von Amphibien führen.



Mehr Informationen zu Amphibien:

www.karch.ch ()