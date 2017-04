Neuer Heimleiter kapituliert und geht

Und wieder steht das seit bald zwei Jahren krisengeschüttelte Marthaler Pflegeheim vor einem Scherbenhaufen. Am Donnerstagmittag ist bekannt geworden, dass Heimleiter Thomas Bucher gekündigt hat. Er hatte die lange Zeit vakante Stelle erst am 1. September 2016 übernommen. Zuvor leitete Victor Gähwiler das Zentrum für Pflege und Betreuung Weinland (ZPBW) über ein Jahr lang interimistisch. Dies, nachdem im Juni 2015 die gesamte alte Heimkommission ihren Rücktritt eingereicht und die damals neue Heimleiterin nach nur gut sieben Wochen gekündigt hatte.

Das ZPBW wird von den sechs Weinländer Gemeinden Benken, Marthalen, Ossingen, Rheinau, Trüllikon und Truttikon getragen.

«Druck der Öffentlichkeit»

Bereits Anfang März 2017 stellte die Heimkommission die Pflegedienstleiterin und stellvertretende Heimleiterin per sofort frei. Der Grund: Massives Überziehen des Personalbudgets sowie eine schlechte Umgangskultur, die zu einer erneuten Kündigungswelle führte. An der Delegiertenversammlung vom 6. April sorgte dies für teils harsche Kritik an Heimkommission und -leitung.

Bucher werde das Marthaler Pflegeheim per Ende Mai verlassen, heisst es in der Medienmitteilung der Heimkommission vom Donnerstag. Im Zuge der Ereignisse und dem «wachsenden Druck der Öffentlichkeit» habe sich Bucher zu diesem Schritt entschlossen. Die vielfachen Anforderungen an ihn als Zentrumsleiter und die vorhandenen Ressourcen würden für ihn «nicht mehr übereinstimmen». Stark belastend seien auch die «vielen Gerüchte und Indiskretionen». Deren Diskussion in den verschiedensten Kanälen würden einen ruhigen Aufbau einer neuen Unternehmenskultur «konstant untergraben».

Die Heimkommission hat Buchers Entscheid mit «Bedauern und Besorgnis» zur Kenntnis genommen. Sein Abgang komme für das Heim in einem «sehr ungünstigen Zeitpunkt», schreibt die Kommission weiter. Denn dadurch baue sich die Gefahr eines Führungsvakuums auf. Diesem will sie mit einem möglichst nahtlosen Übergang in eine Interimslösung begegnen.

«Fast zu grosse Erwartungen»

Man habe grosse, «ja vielleicht fast zu grosse Erwartungen» in seine Person gesetzt, sagte Thomas Bucher noch an der Delegiertenversammlung von letzter Woche.

