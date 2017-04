Rechnungsprüfer lehnen die Heimrechnung ab

Vor der morgigen Versammlung der Gemeindedelegierten des krisengeschüttelten Zentrums für Pflege und Betreuung Weinland (ZPBW) herrscht hinter den Kulissen offenbar Hektik. So fand am Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit gleichsam eine Notsitzung statt, der Grund: Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Jahresrechnung 2016 des Heims zurückgewiesen. Die RPK soll den Delegierten der sechs Trägergemeinden Benken, Marthalen, Ossingen, Rheinau, Trüllikon und Truttikon auch empfehlen, die Rechnung morgen abzulehnen. An der Sitzung vom Montag sollen nicht nur die Delegierten, die RPK, die Heimkommission und -leitung, sondern auch weitere Gemeinderäte aus den Trägergemeinden teilgenommen haben.

Viel Geld für Temporäre

Dem Vernehmen nach weist die Rechnung ein grosses Minus auf – rund 380 000 Franken entfallen davon allein auf temporäres Personal. Auch in den letzten Monat hat die Zahl der Kündigungen im Marthaler Pflegeheim wieder deutlich zugenommen. Vorläufiger Höhepunkt der nicht enden wollenden Krise war die sofortige Freistellung der Pflegedienstleitung Anfang März («Landbote» vom 8. März).

Derzeit seien beim Bezirksrat in Andelfingen keine Beschwerden hängig, sagte gestern Bezirksratspräsidentin Catherine Nägeli auf Anfrage. Der «Landbote» hat allerdings von einer Beschwerde erfahren, die dort demnächst eingereicht werden soll. Dabei soll ein Mitglied der Heimkommission im Fokus stehen, das zugleich vom Heim eine Anstellung erhalten haben soll.

Sich selber ein Bild machen

In der Regel finden im Marthaler Pflegeheim pro Jahr zwei Delegiertenversammlungen statt – eine für das Budget, eine für die Rechnung. Die wichtigsten Traktanden der morgigen Versammlung sind die Jahresrechnung 2016 sowie das Projekt über die Integration der «Spitex Weinland Mitte» in den ZPBW-Zweckverband. Die Delegiertenversammlungen sind wie immer öffentlich. Das heisst, dass die Stimmbürger und Steuerzahler der sechs Gemeinden, die das Pflegeheim finanzieren, sich selber ein Bild machen könnten über die aktuelle Lage im Heim. Auch können die Bürger der Trägergemeinden sehen, wie sich ihre Delegierten für das Heim einsetzen, wie sie abstimmen und ob und welche Fragen sie stellen.

Und offene Fragen gibt es derzeit viele, wie etwa: Wie geht es weiter nach der Freistellung der Pflegedienstleitung? Wie gedenken die Heimverantwortlichen die Situation zu verbessern? Warum schliesst die Rechnung 2016 so schlecht ab und wie begründet die RPK ihre ablehnende Haltung dazu? In seinem Leitbild unter dem Punkt «Öffentlichkeit» schreibt das Heim unter anderem: «Wir pflegen eine aktive und offene Informationspolitik.»

Krise seit rund zwei Jahren

Nach der Pensionierung des langjährigen Leiters des Marthaler Heims auf Ende April 2015 brach ein latenter Konflikt offen aus. So reichte die Heimkommission den geschlossenen Rücktritt ein, da sie sich mit einigen Delegierten der Trägergemeinden überworfen hatte. Kurz darauf kündigte nach nur zwei Monaten die neue Heimleiterin, daraufhin auch die ehemalige Stellvertreterin des pensionierten Heimleiters. Danach wurde ein Troubleshooter als interimistischer Heimleiter nach Marthalen gerufen. Doch als im Oktober 2015 die neue Heimkommission endlich gewählt war, wurde kurze Zeit später bekannt, dass gleich mehrere Beschwerden beim Bezirksrat eingereicht worden waren. Diese Klagen wurden zwar allesamt abgelehnt. Doch die Zahl der Kündigungen von Mitarbeitenden nahm auch unter dem neuen Heimleiter erneut zu.



Donnerstag, 6. April:Delegiertenversammlung des Zentrums für Pflege und Betreuung Weinland.Im grossen Saal an der Oberhuse-strass 1 in Marthalen, 20 Uhr. ()