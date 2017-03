Schaf wurde bei der «Wolfsgrueb» gerissen

Nomen est omen? Deutete also bereits der Andelfinger Flurname «Wolfsgrueb» auf die Rückkehr von Meister Isegrim, dem Wolf, hin? Nur wenige Meter neben der «Wolfsgrueb» hat am Sonntag ein Spaziergänger ein zweites totes Schaf gefunden. Das erste tote Tier wurde am Donnerstag ebenfalls bei Andelfingen entdeckt («Landbote» von gestern und Samstag).Nur wenige Tage zuvor wurden thuraufwärts bei Uesslingen TG und Hohentannen TG bereits gerissene Schafe gefunden. Und am 26. Februar fand in Heiden AR vermutlich der erste Riss dieser Serie statt.

Vorfall reiht sich an Vorfall

Verbindet man diese vier Ortschaften auf der Landkarte miteinander, so liegen sie nahezu auf einer Geraden. Die Thurgauer und Zürcher Kantonsbehörden vermuten, dass ein wandernder Jungwolf für die toten Schafe verantwortlich ist. Gewissheit darüber gibt es aber erst nach Abschluss der genetischen Untersuchungen, die noch Wochen dauern können. Denkbar ist, dass das Jungtier aus dem Calanda-Gebiet bei Chur stammt, wo es bereits ein Wolfsrudel gibt.

Der Gemeindepräsident von Andelfingen, Hansruedi Jucker, hat aus dem «Landbote» von der möglichen Anwesenheit eines Wolfes erfahren. So hat er vom Kanton keine zusätzlichen oder vorgängigen Informationen dazu erhalten. Und er weiss nicht einmal, wo in Andelfingen das erste tote Schaf gefunden wurde. Zuerst sei er schon überrascht gewesen, dass ein Wolf bis nach Andelfingen gewandert sein soll, erzählt Jucker. Aber es sei ja bekannt, dass Wölfe weite Strecken zurücklegen. «Das Gebiet hier ist doch relativ dicht besiedelt, daher ist es schon erstaunlich.» Besorgt ist er aber keineswegs. Jucker nimmt es gelassen und vertraut auf die Fachleute des Kantons – diese sehen keinerlei Gefahr für den Menschen.

«Kennen keine Grenzen»

Die nächste grosse Gemeinde an der Thur westlich von Andelfingen ist Flaach. Auch deren Präsident, Walter Staub, hat erst aus dieser Zeitung vom möglichen Wolf erfahren. Auch ihm liegen keine weiteren Informationen vor wie etwa von den Jägern. Doch obschon er sich ebenfalls keine Sorgen macht, wäre es ihm lieber, der Wolf käme nicht ins Flaachtal. Aber: «Tiere kennen keine Grenzen, Zäune oder Mauern nützen da wenig.» Und der Irchel und die Thurauen seien natürlich attraktiv für Wildtiere. Trotzdem ist auch Staub überrascht, dass womöglich ein Wolf bis ins Flachland vorstösst. Die Herausforderung mit den Wildschweinen und ihren Schäden für die Landwirtschaft kenne man – jene mit solchen Raubtieren wäre «eine neue Herausforderung». Dann würde sich für Staub nämlich schon die Frage stellen, wie das Nebeneinander von Mensch und Tier dann funktionieren würde.

«Hier eher nicht heimisch»

Max Keller, Obmann des Jagdbezirks Weinland, hat auch noch keine näheren Informationen. So auch nicht zu den Schafen, die letzte Woche im Thurgau gerissen wurden. Die Frage, wo sich der mögliche Wolf derzeit aufhält, «ist nicht so einfach zu beantworten», sagt Keller. Der vermutete Jungwolf suche sich ein neues Territorium, Paarung inklusive. Dass er sich auf der Suche einige Zeit im Raum Andelfingen aufhält, sei möglich. Doch Keller glaubt eher, dass er dann weiterzieht und «hier eher nicht heimisch wird». Denn sobald die Temperaturen steigen und wieder mehr Menschen zum Beispiel in den Thurauen oder auf dem Irchel unterwegs sind, dürfte sich Meister Isegrim gestört fühlen und weiterziehen.

Wohin, darüber lässt sich nur spekulieren. Er könnte leicht die Thur überqueren und dem Rhein entlang nordwärts ziehen. Oder über den Irchel ins Zürcher Unterland – oder über den Rhein in den Schwarzwald, wo der Wolf ebenfalls zurückgekehrt ist.

