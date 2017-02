Schnee schaufeln für den Nachbarn

Nieder- und Oberneunforn im Kanton Thurgau und Ossingen im Kanton Zürich sind nicht nur durch die Neunfornerstrasse miteinander verbunden. Denn diese Strasse dient auch als Schulweg für die Neunforner Kinder, die in Ossingen die Sekundarschule besuchen. Seit 2013 verläuft parallel zur Hauptstrasse ausserdem ein Fuss- und Radweg. Und seit ein paar Jahren gehört die Feuerwehr der kleinen Thurgauer Gemeinde dem Zürcher Zweckverband Feuerwehr Weinland als gleichwertiges Mitglied an.

Winterdienst bisher gratis

Gut 750 Meter vor Ossingen durchtrennt die Kantonsgrenze die Neunfornerstrasse (siehe Karte). Doch wenn Schnee vom Himmel fällt, wird diese Grenze gleichsam wieder verwischt. Denn auch beim Winterdienst arbeiten Ossingen und Neunforn eng zusammen. «Seit vielen Jahren» übernehme das Tiefbauamt des Kantons Thurgau auf diesem Abschnitt der Neunfornerstrasse den Winterdienst, schreibt der Ossinger Gemeinderat in einer Mitteilung. Und es tue dies kostenlos, «per Handschlag» und in «gutnachbarschaftlicher Art». Der zuständige Thurgauer Betriebsleiter wollte sich auf Anfrage nicht zur Ossinger Mitteilung äussern.

Mit dem Gratisdienst ist nun aber Schluss. So sei in gegenseitiger Absprache der Winterdienst auf eine vertragliche Basis gestellt worden, schreibt der Ossinger Gemeinderat weiter. Und Ossingen gelte diesen Dienst mit «einer kleinen Entschädigung» ab.

Keine Ausnahmeerscheinung

Der Thurgauer Schneepflug fährt deshalb über die Kantonsgrenze hinaus, weil das sperrige Fahrzeug sonst mitten auf der Strasse wenden müsste. Bei der Einmündung der Neunfornerstrasse in die Steinerstrasse in Ossingen ist dies besser möglich.

Dass der eine Kanton für den anderen Nachbarn den Schnee wegräumt, ist nicht aussergewöhnlich. So räumt laut der Zürcher Baudirektion der Kanton Thurgau für den Kanton Zürich mehrere Strecken in der Umgebung von Ossingen: Von Wilen nach Stammheim und von Nussbaumen nach Stammheim sowie die Verbindungstrasse von Neunforn via Truttikon Richtung Schlatt TG.

Im Gegenzug räumt der Kanton Zürich für den Kanton Thurgau die Strecken Stammheim–Stein am Rhein, Kefikon/Islikon–Frauenfeld, Langwiesen –Paradies und Ellikon an der Thur–Frauenfeld. Weitere solche grenzüberschreitenden Winterdienste gibt es auch im Oberland. «Da sich die Anzahl gegenseitig geräumter Strassenkilometer ausgleicht, gibt es keine gegenseitigen Verrechnungen», sagt Baudirektionssprecher Thomas Maag. ()