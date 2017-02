Stief-Enkelinnen sexuell berührt

«Was sahen sie in ihrer Stiefenkelin?» «Ich sah sie als mein Grosskind.» «Wie konnte es zu diesen Vorfällen kommen?» «Ich weiss nicht, was mich dazu getrieben hat.» «Das Mädchen ist erschrocken, Sie sagen, Sie hätten das bemerkt und trotzdem haben Sie es weitere Male angefasst, warum?» «Ich kann es nicht sagen.» Die Befragung durch die Richterin brachte wenig Licht in die Motive des Angeklagten. Dieser musste sich am Dienstag vor dem Bezirksgericht Winterthur verantworten, weil er zwei seiner minderjährigen Stiefenkelinnen an die Brüste gefasst hatte.

Das eine Mädchen berührte er über eineinhalb Jahre hinweg immer wieder bei Umarmungen oder beim Zubettgehen, wenn es jeweils bei den Grosseltern zu Besuch war. Die zweite Enkelin, bei der es sich um die Stiefcousine der ersten handelt, berührte er nur einmal in deren Familienwohnung in der Region Winterthur.

Selbstanzeige und Geständnis

«War ihnen in jedem einzelnen Fall klar, dass sie eine Grenze überschreiten und dass das einfach nicht geht?» «Ja.» «Was ging in Ihnen vor?» «Ich habe jeweils angefangen zu zittern und zu schlottern, weil ich wusste, dass man das nicht darf.» Der angeklagte Pensionär hatte beide Mädchen vom Kleinkindalter an gekannt. Sie hätten bis zu den Vorfällen ein normales Grossvater-Enkel-Verhältnis gepflegt. Ans Licht kamen die Übergriffe, weil sich die zweite Enkelin wehrte und einer Kollegin anvertraute. Ihr Stiefvater konfrontierte den Beschuldigten, dieser zeigte sich daraufhin selbst an und gestand alle Taten.

«Sind Sie sich bewusst, dass Sie zu beiden Mädchen in einem Vertrauensverhältnis standen?» «Ja.» «Haben Sie sonst Gedanken in diese Richtung, etwa wenn sie Kindern auf der Strasse begegnen?» «Nein.» Der Angeklagte begab sich bereits vor der Gerichtsverhandlung in Therapie. Diese erwies sich laut einem Gutachter jedoch als wenig wirksam. Der Beschuldigte sei froh gewesen, jemanden zum Reden zu haben, man sei in der Therapie aber nicht ansatzweise dazu gekommen, die Taten zu bearbeiten.

Kontaktverbot gefordert

Nebst einer Genugtuung von 5000 Franken forderten die erste Stiefenkelin und deren Mutter, die ebenfalls als Privatklägerin auftrat und am Dienstag anwesend war, ein Kontaktverbot. Mindestens bis zum 18. Geburtstag des Mädchens. Bereits einmal sei es zu einer Begegnung in einem Bus gekommen, auf die das Kind mit Angstzuständen reagiert habe, argumentierte die Anwältin der beiden in ihrem Plädoyer.

Das Mädchen leide unter einer postraumatischen Belastungsstörung, die sich unter anderem in Alpträumen und Flashbacks äussere. Es sei momentan in therapeutischer Behandlung. «Kinder sind in ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung besonders verletzlich. Das Verhalten des Angeklagten war egoistisch und übergriffig.»

«Ich weiss nicht, wieso»

Der Anwalt des Stiefgrossvaters forderte lediglich eine bedingte Geldstrafe, statt den beantragten zehn Monaten Gefängnis bedingt. Zugute halten müsse man ihm die Selbstanzeige und das vollumfängliche Geständnis. Auch sei der Angeklagte bereit, sich einer weiteren Therapie zu unterziehen. Die Auswirkungen auf die Mädchen seien nicht ganz klar, so könne man etwa nicht Bestimmtheit sagen, dass die posttraumatische Belastungsstörung eine direkte Folge der Übergriffe sei. Die Genugtuung von 5000 Franken anerkannte der Anwalt und fügte an, der Angeklagte sei von sich aus bereit, der zweiten Enkelin eine Genugtuung von 500 Franken zu bezahlen.

Vor der Urteilsberatung äusserte sich der Beschuldigte: «Ich entschulde mich für das, was ich gemacht habe. Ich weiss nicht, wieso es passiert ist, aber ich muss dafür gerade stehen.»

«Geschickt ausgenützt»

Das Gericht sprach ihn schuldig. Es hielt sich im Strafmass an den Antrag der Staatsanwaltschaft: Zehn Monate Gefängnis aufgeschoben zugunsten einer zweijährigen Probezeit. Der Angeklagte muss für die Dauer der Probezeit eine auf die Taten bezogene Therapie besuchen. «Sie waren mit dem Kind allein, Sie haben gemerkt, dass es sich nicht wehren kann und Sie haben das geschickt ausgenützt», begründete die Richterin mit dem ersten Fall.

Das Strafmass sei deshalb angemessen, er habe die ungehinderte sexuelle Entfaltung der Kinder verletzt. «Das Motiv ist allerdings schlicht unerfindlich.» Eine Therapie sei deshalb nötig, er könne sich nicht hinter: «Ich weiss es nicht», verschanzen. Das Kontaktverbot musste die Richterin abweisen, denn die rechtlichen Voraussetzungen dafür gab es zu den Tatzeitpunkten noch gar nicht. «Treten Sie nicht mit den Mädchen in Kontakt, so lange diese es nicht wünschen», riet sie nachdrücklich. (Landbote)