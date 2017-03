3 Millionen für Strassensanierung im Stammertal

Verschiedene Kantonsstrassen in Oberstammheim, Unterstammheim und Waltalingen sind in einem schlechten Zustand und müssen instandgesetzt werden. Dazu hat der Regierungsrat eine Ausgabe von 3,08 Millionen Franken bewilligt.

Die Sanierungsarbeiten betreffen den Nussbommerweg in Oberstammheim, den Diessenhoferweg in Unterstammheim und die Hauptstrasse in Waltalingen, teilt die Zürcher Regierung mit. Diese Strassen wurden in den 70er-Jahren erbaut, und zuletzt wurde in den 90er-Jahren eine Oberflächenbehandlung vorgenommen. Die Fahrbahnoberfläche auf diesen Strassenabschnitten weist verschiedene Belagsflicke, Risse, Verdrückungen und Spurrinnen auf.

Mit der Erneuerung des Belags soll die Verkehrssicherheit verbessert werden. Zudem werden alte und defekte Schachtarmaturen ersetzt. Vereinzelt werden auch die bestehenden Randabschlüsse erneuert und die Fahrbahnränder verstärkt. Das kantonale Tiefbauamt plant, anfangs Mai mit den Bauarbeiten zu beginnen und sie Ende Juli 2017 abzuschliessen. (far)