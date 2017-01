Acht Personen wollen die Baumscheibe

Die riesige Scheibe einer Silberpappel beim Eingang zur Klosterinsel Rheinau soll abgehängt werden («Landbote» vom 6. Dezember). Weder die Gemeinde Rheinau, der Kanton als Besitzer der Insel noch der grösste Mieter darauf, die Musikinsel von Christoph Blocher, haben eine Verwundung für das alte Stück Holz.

Die Baumscheibe stammt von einem 110 Jahre alten Baum, der 1973 auf der Insel gefällt wurde. Um die Scheibe zu erhalten, lancierte der Rheinauer Gemeinderat einen Aufruf. So konnten sich Interessenten bis zum 31. Dezember bei der Gemeindeverwaltung melden.

An den Meistbietenden

Acht Personen respektive Institutionen hätten sich gemeldet, sagt Gemeindeschreiberin Barbara Zirell auf Anfrage. Nun werde die Scheibe versteigert und zwar wie folgt: In nächster Zeit erhalten die acht Interessenten einen Brief aus Rheinau mit der Bitte, ihr Gebot abzugeben. «Die Baumscheibe geht dann an den Meistbietenden», sagt Zirell.

Doch das Geld fliesst nicht etwa in die Gemeindekasse, sondern ist für einen guten Zweck vorgesehen. Viele der Interessen haben laut Zirell geschrieben, was sie mit der Scheibe vorhätten. Jemand will sie als Tisch im neu gekauften Bauernhaus nutzen. Als Tisch für einen gedeckten Gartensitzplatz, als Kunstobjekt oder als Ausstellungsstück sind weitere Ideen. (landbote.ch)