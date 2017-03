Baden im ehemaligen Güllenfass

Ein gebrauchtes, altes Güllenfass, umfunktioniert in einen Whirlpool. Klingt wenig verlockend. Ein königsblau strahlender Whirlpool auf Rädern, der Platz für acht bis zehn Personen bietet, der mit Holz geheizt wird und mit dem Traktor überall hingezogen werden kann – das klingt hingegen schon besser.Gebaut wurde der originelle Pool von drei 15-Jährigen aus Buch am Irchel und Volken.

Für 200 Franken erworben

«Ich habe auf Facebook ein Foto entdeckt, das einen Whirlpool in einem alten Güllenfass zeigte», erzählt Lorenz Wegmann, einer der drei Hobbyschrauber. Die Jungs wussten: Im Dezember kommt das Schulprojekt auf sie zu. Und dafür wollten sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. Damit ihr Pool rechtzeitig fertig wird, begannen sie bereits im ­Juni, noch vor den Sommer­ferien, mit der Planung.

Zuerst musste das Fass gefunden werden: «Für 200 Franken kauften wir im Toggenburg ein ­altes Güllenfass und fuhren es mit dem Traktor nach Hause», sagt Nico Weilenmann. Die Innenwände seien mit einer dicken Schicht Ammoniak belegt gewesen. «Wir mussten alles gründlich putzen und dann von innen und von aussen abschleifen», sagt der Dritte im Bunde, Lukas Kuser. Anschliessend bemalten sie die Innenwand mit einer speziellen «Badi-Farbe». Aussen glänzt das Fass in einem knalligen Königsblau. Leiter und Kupplung strichen die drei Schüler grasgrün.

Je gut 130 Stunden gearbeitet

Die drei Freunde besuchen zusammen die dritte Klasse der Sekundar­schule Flaachtal. Mit ihrem Vorhaben sprengten sie den Rahmen der Schulprojektwochen. Die vier von der Schule zur Verfügung gestellten Wochen reichten den Pool-Bauern nicht aus. «Insgesamt haben wir je etwa 130 Stunden daran gearbeitet», sagt Lukas, in dessen Garten der mobile Whirlpool momentan steht. Auch finanziell mussten sich die drei zu helfen wissen: «Wir fragten bei unseren Göttis, Gotten, Bekannten und Verwandten nach.» 2000 Franken kamen so zusammen. Das reichte genau aus, um die Ausgaben zu decken. Bei handwerklichen Problemen griffen die Väter von Lukas und Nico, beide Mechaniker, den Jungs unter die Arme.

Sechs Stunden fürs Erwärmen

Bevor der Badespass im alten Güllenfass losgehen kann, muss der Ofen eingeheizt werden: Sechs Stunden dauere dies, damit eine angenehme Wassertemperatur erreicht wird. Drei- bis viermal badeten Lukas, Nico und ­Lorenz schon in ihrem eigenen Schwimmbad. An Weihnachten und Silvester kamen Freunde und Bekannte in den Genuss des heissen Pools. Auch der Turnverein durfte das Gefährt mal ausleihen. Richtig vermietet haben die drei «ihr Baby» aber bisher nicht. «Wir haben Angst, dass etwas kaputt geht», sagt Lorenz. Ziel sei es jedoch schon, den Pool hin und wieder zu vermieten. So möchten sie sich den weiteren Ausbau finanzieren: «Wasserscheinwerfer fehlen noch. Und wir wollen es schaffen, dass das Wasser im Pool auch blubbert», erzählt Nico. Für beides fehlte bisher das Geld.

Schon Neues in Planung

Auch wenn ihr Whirlpool-Projekt noch nicht ganz abgeschlossen ist, die drei haben bereits Neues in Planung: Lorenz fertigt für das aktuelle Schulprojekt einen Spiessgrill an, Nico baut einen Barackenwagen zu einem Wohnwagen um, und Lukas restauriert sein Motortrottinett. (Landbote)