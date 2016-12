«Barock oder Avantgarde? –Mauern niederzureissen, ist wichtig»

Im Haus der Musiker Maya Homburger und Barry Guy in Oberstammheim ist es still. «Wir hören zu Hause keine Musik, ausser wir bereiten uns auf ein Stück vor», sagt Violinistin Homburger. Bassist Guy lauscht gerne der Natur: «In unserem Garten zwitschern jeden Morgen Spatzen und viele andere Vögel, ein wahnsinnig schöner, musikalischer Dialog.»Sie schätzen es, diese Ruhe im Weinland gefunden zu haben, ihr Haus liegt auf einem kleinen Hügel, die Weinreben stehen an dessen Fuss in Reih und Glied Spalier. «Ein Glücksfall und ein unglaubliches Privileg», sagt Homburger.

Squashen als Charaktertest

Wer ganz genau hinhört, nimmt nun doch ein rhythmisches Geräusch wahr: das Ticken des Sekundenzeigers. Anstelle von Ziffern sind auf der Wanduhr zwölf verschiedene Vogelarten abgebildet. Als das Paar kürzlich einen eigenen Abend in einem Club in Dublin organisierte, liessen sie vor und zwischen den Konzerten keine laute Musik, sondern leises Vogelgezwitscher laufen. Homburger: «Die Gäste flüsterten.»

Für Guy, der für seine Kompositionen den Ehrendoktortitel der Londoner Universität Middlesex erhielt, ist klar: «Es gibt keine hässlichen Töne, von Strassen- oder Kriegsgeräuschen einmal abgesehen.» Jedes Geräusch könne «potenziell nützlich» sein, sofern der Kontext stimme. 1988 musste das Geräusch eines kleinen Gummiballs, der an die Wand klatscht, Musik in seinen Ohren sein. Guy lernte Homburger beim Squash kennen. Eine Europatournee der Academy of Ancient Music brachte die beiden zusammen. «Beim Squashen zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen», sagt Homburger. Die beiden sind ein aussergewöhnliches Duo, spielen Barockmusik, toben sich in der Improvisationsszene aus und kreieren avantgardistische Stücke. Homburger: «Mauern niederzureissen, ist wichtig.»

Erster Bass hatte nur eine Saite

Guy wuchs in einem Arbeiterviertel im Südosten Londons auf. Durch einen musikalischen Primarlehrer fand er zu Jazz und der Spätromantik. Kurz darauf gründete Guy mit Klassenkameraden die Mississippi Travellers, seine erste Band. Er spielte einen einsaitigen Bass. «Das war eine Sperrholzbox, an dieser war ein Stock mit einer Saite befestigt», sagt Guy und spielt mit den dazu passenden Bewegungen sogleich Luftbass: «Wop, wop, wop», ertönt es von seinen Lippen. Seine Eltern schenkten ihm bald darauf einen richtigen Bass mit vier Saiten. Der Autodidakt lernte die Noten, indem er diese auf einem Karton unter das Griffbrett des Basses schob. Als 14-Jähriger trat er mit seiner Band in lokalen Pubs und einem Jazzclub auf. Sie überbrückten zwischen den Hauptbands: «Wir lernten sehr viel.»

Bevor Guy zum Komponisten wurde, arbeitete er als Architekt. Tagsüber war er über Pläne von alten Kirchen gebeugt, abends über Notenblätter in der Musikschule Guildhall in London. «Ich konnte die Musik nicht ruhen lassen», sagt Guy. An der Schule kam er erstmals mit Beethoven, Mozart und Monteverdi in Kontakt: «Eine völlig neue Welt für mich.»

«Impro ist wie ein Dialog»

Homburger sagt über Guy: «Durch seinen unorthodoxen Weg hat er dieses laterale Denken, das beim Musizieren und Komponieren zum Vorschein kommt.» Guy findet es faszinierend, wie er Klänge kombinieren kann, «um unser Leben unermesslich glücklicher zu machen». Diese Kombinationen entstehen oft aus dem Moment heraus: «Improvisation ist wie ein Dialog, jemand sagt etwas und du antwortest darauf.»

Homburger beschreibt ihren musikalischen Werdegang als «total normal». Die gebürtige Zürcherin begann mit einer Bambusflöte und schon bald darauf nahm sie die Familiengeige in Beschlag. «Ich habe als Kind jedoch nie gerne geübt und entschied mich vorerst gegen ein Musikstudium.» Ein einwöchiger Kammermusikkurs änderte ihre Meinung. Ihr bereits begonnenes Theologie- und Philosophiestudium brach sie ab. Heute beschäftigt sie nebst ihren Auftritten und vielem Üben auch das Musiklabel Maya Recordings, das sie seit 25 Jahren führt. «Die Downloads sind jedoch eine Katastrophe.» Jedes Jahr betreiben die beiden Fundraising. Ab und zu verkaufen sie alte Instrumente, wie etwa einen Bass von Gaspar da Salo aus dem Jahr 1560.

Der Grossteil ihrer Konzerte findet im Ausland statt. Sie wären lieber öfters im Weinland. «Wir haben hier viele Freunde gefunden», sagt Guy. Etwa den Stammheimer Kirchenchor. Mit diesem spielen sie an Weihnachten Stücke von Händel, Mozart, Vivaldi und Mendelssohn. Bereits zum zwölften Mal sind sie an diesem Anlass dabei. Irland, ihren früheren Wohnort, vermissen sie manchmal trotz der «nicht gerade grossen Effizienz». Guy sagt: «Das chaotische Element kann nicht nur auf-, sondern auch anregen.» Sie besitzen weiterhin ein Cottage auf der Grünen Insel. «Wir haben so das Beste von zwei Welten», sagt Homburger. Ein Satz, der gut zum musikalischen Verständnis der beiden passt.

Konzert am Sonntag, 25. 12.,10 Uhr, ref. Kirche Unterstammheim.

(Der Landbote)