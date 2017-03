Bau der «Halle für alle» ist startklar

Vom Schulhaus her weht ein Lüftchen den Duft von grillierten Würsten an den Hang der Aspenstrasse herüber. Dreihundert Würste haben die Grillmeister von der Metzgerei Boos in Flaach hergebracht, weil der Spatenstich zur Mehrzweckhalle stattfindet. «Das dürfte gerade so reichen», sagt Hansruedi Mosch, Gemeindepräsident von Buch am Irchel. Einer Frau rutscht die Sonnenbrille von der Nase, weil ihr Blick auf die Schuhe gerichtet ist: «Stell dir vor, es würde regnen, wir würden alle im Schlamm stecken bleiben», sagt sie. Einer hebt ihre Brille auf. Er wäre trotzdem hergekommen, jetzt, wo es endlich, endlich losgehe.

Breit abgestützt

Moschs Ansprache ist kurz, die Vorgeschichte zum Anlass lang: Er freue sich auf mehr Platz zum Turnen, auf mehr Platz zum Zuschauen, auf mehr Platz für Comedy und so fort. Er freue sich ausserordentlich: «Denkt später daran, wenn ihr dann sitzt oder turnt, wo ihr heute steht. Denkt daran, wozu wir fähig sind, wenn wir alle zusammenstehen.»

Schon in den 70er-Jahren sei über eine neue Halle geredet worden, wie er gehört habe. Die erste Vorlage für den Bau einer Mehrzweckhalle ist 2009 an der Urne gescheitert, die Sorge um den Steuerfuss war einer der Gründe. Das Vertrauen ins Projekt ist inzwischen da: Die Abstimmung vom Februar vergangenen Jahres war dann umso deutlicher. Mit 378 Ja- zu 159 Nein-Stimmen haben die Buchemer den Bau der Halle mit integriertem Gemeindesaal für rund 5,67 Millionen Franken letztlich klar gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung lag bei fast 80 Prozent, was mit der gleichzeitigen Abstimmung über die Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer» zusammenhängen dürfte. «Das kam unserem Anliegen sehr entgegen; was gib es Idealeres als eine so breit abgestützte Entscheidung für diese Halle für alle», so Mosch am Rande der Veranstaltung. Er steigt in einen Bagger, winkt den Anwesenden und führt mit vermeintlich sicherer Hand den Arm des Gerätes in Richtung Wiese.

Baubeginn im April

Mit ein Grund für das deutliche Ja vor einem Jahr dürfte die Sorge um den eigenen Schulstandort gewesen sein. So soll die neue Halle auch von der Schule Flaachtal genutzt werden, was den Schulstandort Buch am Irchel stärken soll. Wenn es nämlich keinen Turnunterricht mehr geben könne, dann gebe es womöglich bald auch keine Schule mehr in der Gemeinde, so die Befürchtungen in der Vergangenheit. Buch am Irchel ist Teil der zusammengeschlossenen Schulgemeinde Flaachtal. Zudem hebt Mosch hervor, dass auch ein Teil der Arbeiten habe im Tal vergeben werden können.

Um den Bau der Halle zu finanzieren, sollen andere Liegenschaften der Gemeinde verkauft werden, unter anderen das Schulhaus an der Desibachstrasse 2, in dem sich heute der Gemeindesaal befindet. Letzten Dezember sicherte der Regierungsrat rund eine halbe Million Franken aus dem kantonalen Sportfonds zu. Ein Zustupf von 50 000 Franken ist zudem von der reichen Gemeinde Herrliberg eingegangen.

Der Baubeginn ist am 3. April geplant. 90 Lastwagenladungen werden gemäss Schätzungen ausgehoben, um 4,5 Meter weit in den Hang hinein zu bauen. Nach den Sommerferien 2018 soll die neue Halle eingeweiht werden.

(Der Landbote)