Das Landihaus wurde zum «House of Rock»

Berg am Irchel zählt rund 560 Einwohner. Ungefähr halb so viele fanden am Freitagabend im Landihaus zusammen, um die Abendunterhaltung des Musikvereins Brass Band Berg am Irchel zu bestaunen. Das diesjährige Motto war «House of Rock». Martin Bütikofer, Leiter des Vereins, sagte schon vor Beginn der Veranstaltung: «Wir wollen alle unterhalten. Das hier ist nicht nur für Fans der traditionellen Marschmusik.» Dementsprechend altersdurchmischt war auch das Publikum, das sich vor Konzertbeginn mit Poulet-Spiessli und Chili con Carne verpflegen konnte.

Dass Tradition hier nicht allzu grossgeschrieben wird, merkte man spätestens, als die rund 25 Musiker die Bühne betraten. Sie trugen nämlich keine Uniform, wie es sonst für Brassbands üblich ist. Im Gegenteil: Farbenfroher und vielfältiger hätte die Wahl der Kostüme kaum ausfallen können. Es glich einer bunten Modeschau, als die «Rockstars» mit Hörnern, Cornetts und Posaunen ausgerüstet auf die Bühne marschierten.

Gelungener Auftritt

Eröffnet wurde das «House of Rock» mit dem «Jailhouse Rock». Der Klassiker endete unter lautem Applaus mit einem Schlagzeugsolo. Der hauseigene Showmaster wandte sich darauf erstmals ans Publikum: «Als Elvis von unserer Veranstaltung hörte, wollte er unbedingt auch kommen – tot oder lebendig.» Es brach grosses Gelächter aus, was sich im Verlaufe des Abends noch einige Male wiederholen sollte.

Anlass dazu gab vor allem die Kostümierung, und die wusste der Showmaster zu würdigen. So bat er nach jedem Stück einen neuen «Act» in die Mitte der Bühne. Mit dabei waren nebst dem «King of Rock ’n’ Roll» auch AC/DC, Guns n’ Roses, ABBA und Bon Jovi. Für den krönenden Abschluss sorgte allerdings Bütikofer persönlich – verkleidet als Tina Turner. Als er in Highheels auf die Bühne stolperte, konnte sich wohl kaum noch ein Zuschauer das Lachen verkneifen.

Das Visuelle wurde vom Verein derart gut umgesetzt, dass die Musik schon fast in den Hintergrund geriet. Und das, obwohl sich keine grösseren Fehler einschlichen und die Musiker einen stimmungsvollen Auftritt an den Tag legten. Ganz einwandfrei war die Aufführung dann aber doch nicht. So rief ein Zuschauer mehrmals Richtung Bühne: «Gebt ein bisschen mehr Gas. Der Bass ist sehr schwach.» Eine Kleinigkeit, mit der die meisten wohl leben konnten. Hervorzuheben ist noch der herzhafte Auftritt der Nachwuchsmusiker, der verdientermassen mit vielen Klatschern honoriert wurde.

Daniel Jenzer, der neue Dirigent der Gruppe, nahm übrigens zum ersten Mal an der jährlichen Abendunterhaltung teil. Vor dem letzten Song verabschiedete er sich mit folgenden Worten vom Publikum: «Vielleicht sieht man sich ja später noch an der Bar.» Na, in diesem Sinne: Prost!

Theater zum Abschluss

Nachdem das Konzert nach rund einer Stunde mit «Great Balls of Fire» unter tosendem Applaus beendet worden war, konnten sich die Zuschauer während einer 45-minütigen Pause mit Tombolalosen eindecken.

Die Pause war wohl etwas zu lange angesetzt. So warteten die Zuschauer, die sich in der Zwischenzeit beim Kuchenbuffet verpflegten, bereits ungeduldig auf den letzten Programmpunkt: die Aufführung der Theatergruppe. Dabei ging es um den Rocker Pitsch, der seine missratene Karriere zu retten versucht. Das Ganze wurde ebenfalls sehr humoristisch umgesetzt. Die Amateurschauspieler schlüpften gekonnt in ihre stereotypen Rollen und sorgten dafür, dass jeder Zuschauer die Veranstaltung mit einem zufriedenen Lächeln verliess.

(Der Landbote)