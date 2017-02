Das Zeitalter der Telefonkabinen klingt aus

Wäre die Telefonkabine eine Tier- oder Pflanzenart, spräche man von einem schleichenden, steten Aussterben. Und gleichsam die Totengräber sind dabei die mobilen Telefongeräte, die Handys also. «Offensichtlich ist der Bedarf im heutigen ‹Handy-Alter› nicht mehr gegeben», schreibt der Gemeinderat von Humlikon in einer Mitteilung. Und dies betreffe auch die öffentliche Telefonkabine der Gemeinde.

Der Gemeinderat habe sich deshalb mit dem Abbruch der Kabine am Dorfplatz neben dem Gemeindehaus «als einverstanden erklärt». Gestern war die Humliker Telefonkabine bereits entfernt. Und die im Lattenzaun nun klaffende Lücke ist mit einem Absperrband provisorisch geschlossen. «Die Abbruchkosten gehen vollumfänglich zulasten der Swisscom AG», schreibt der Gemeinderat der Weinländer Gemeinde weiter.

Im Lattenzaun neben dem Gemeindehaus Humlikon klafft derzeit eine Lücke, wo die öffentliche Telefonkabine stand.

Nur noch «Nischengeschäft»

«Da heute fast jeder ein Handy besitzt, sind Publifone mittlerweile ein Nischengeschäft und sie werden immer weniger genutzt», sagt Swisscom-Sprecherin Annina Merk. Zur Nutzung der einzelnen Telefonkabinen, zum Umsatz und zu den Unterhaltskosten macht die Swisscom allerdings keine Angaben. «Es gibt jedoch in der Schweiz mehr als 1000 Telefonkabinen, die über mehrere Tage hinweg unbenutzt bleiben», so Merk. Letztes Jahr sei bei den Kabinen der Grundversorgung die Anzahl Gespräche innert Jahresfrist um 30 Prozent zurückgegangen. «Etwa zwei Drittel der 2844 Publifone aus der Grundversorgung arbeiten nicht kostendeckend», sagt Merk.

Noch zwei Gespräche 2013

Vor knapp einem Jahr wurde die Telefonkabine in der Weinländer Gemeinde Benken ebenfalls abgebrochen. Damals schrieb die Gemeindepräsidentin im Mitteilungsblatt, dass im Jahr 2013 gerade mal zwei Gespräche ab der Benkener Telefonkabine geführt wurden, «mit rückläufiger Tendenz».

«Die Swisscom schliesst Publifone nur, wenn die Gemeinden ihr Ein­verständnis geben.»



Annina Merk,

Swisscom

Auch in Benken gab der Gemeinderat auf Gesuch der Swisscom hin den Segen zum Abbruch der knapp 40-jährigen Kabine. «Lehnt eine Gemeinde das Gesuch der Swisscom ab, so bleibt das entsprechende Publifon selbstverständlich bestehen und wird von der Swisscom weiterhin betrieben», so Merk.

Gemeinde kann verzichten

Noch bis Ende dieses Jahres gehört ein Teil der heutigen Telefonkabinen zur Grundversorgung. An welchen Standorten diese stehen müssen, das legt die Eidgenössische Kommunikationskommission (Comcom) als Regulierungsbehörde periodisch fest. Ihr zufolge ist eine Kabine pro Politische Gemeinde obligatorisch – es sei denn, die Gemeinde verzichtet darauf wie im Falle von Benken und Humlikon. «Die Swisscom schliesst Publifone in der Grundversorgung nur, wenn die Gemeinden ihr Einverständnis geben und der Schliessungsantrag von der Comcom genehmigt wird», sagt Merk weiter. Wie es aber nach 2017 mit den Telefonkabinen der Grundversorgung weitergeht, prüft die Swisscom zurzeit. «Weitere Angaben können wir derzeit nicht machen.»

Kreative Umnutzungen

Dass alte Telefonkabinen nicht gleich verschrottet werden müssen, zeigen einige Beispiele aus der Region. In Flaach zum Beispiel dient eine ausgemusterte Kabine vor der Kapelle der evangelisch-methodistischen Kirche als Schaukasten respektive -quader für kleine Ausstellungen – derzeit zum Psalm «Meine Zeit steht in deinen Händen» (siehe unteres Bild). In der Nachbargemeinde Volken entschied der Gemeinderat vor gut einem Jahr, den neu angeschafften Defibrillator in der alten Telefonkabine zu installieren. Denn dort sei das Gerät «gut geschützt und im Notfall für jedermann einfach und rasch zugänglich».

«Es gibt Einzelfälle, wo Publifone von Privatpersonen oderOrganisationen gekauft werden. Wir prüfen solche Anfragen einzeln», sagt Annina Merk.

(Der Landbote)