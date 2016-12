Der Rheinauer Augarten aufersteht

Obschon draussen noch «Geschlossen» an der Tür steht, blubbert es drinnen schon in riesigen Kochtöpfen. Am 1. Januar findet die Eröffnung des vollständig ­sanierten Rheinauer Restaurants Augarten statt. «Es ist die erste Küche, die ich selber eingerichtet habe», sagt Spitzenkoch Peter Schnaibel. Erste Essen wurden hier schon gekocht, zum Beispiel für die Bauarbeiter. So konnte Schnaibel gleich testen, ob all die Apparate auch funktionieren.

In Winterthur kennt man Schnaibel. Von 2000 bis 2010 führte er zusammen mit seiner damaligen Frau das Restaurant Taggenberg in Wülflingen, wo er 17 «Gault Millau»-Punkte und einen «Michelin»-Stern erwarb.

«Keine Schäumchen»

«Ich will keine öffentliche Beurteilung mehr mit Punkten und Sternen», sagte Schnaibel am gestrigen Medienrundgang im Augarten. Aber er wolle gleich ­intensiv kochen wie früher, mit dem, was es auf dem Markt gibt, «keine Schäumchen und Gelees». Was das Zielpublikum betrifft, so möchte er «keine Zweiklassen­gesellschaft». So soll der Bauarbeiter mit seinem Feierabendbier genauso willkommen sein. «Wir wollen alle gleichbehandeln.» Und doch räumt Schnaibel unumwunden ein, dass es ein «schwieriger Spagat» sei, für alle da zu sein.

Brautanks im Speiseraum

Im Wirtshaus, das ganz in der ­Nähe des Rheins und des Klosterplatzes liegt, wird künftig auch Bier gebraut – bis zu 350 000 Liter pro Jahr können in der hauseigenen Anlage hergestellt werden. Zudem gibt es im Dachstock drei Hotelzimmer. Unter der Kastanie vor dem Haus werden gut 70 Leute in der Gartenterrasse Platz finden. Der Baum musste aus Gründen des Ortsbildschutzes stehen bleiben. Im neuen Anbau, in einer Art Schopf, gibt es Tische und Stühle für gut 90 Personen. Die wuchtigen Brautanks sind in diesen Raum integriert. Der Rest der Brauanlage liegt im Unter­geschoss. Dort befindet sich auch ein Gewölbekeller, der als Bar und für Anlässe genutzt werden wird. Und hinter dem Haus wird es einen Spielplatz samt Turm ­geben. Doch noch sind die Um­gebungs­arbeiten nicht fertig.

Nebst dem eigenen Bier gibt es auch Wein im Augarten. 90 Prozent stammten aus der Schweiz, so Schnaibel. Davon kommt ein grosser Teil aus der näheren Region, wie etwa aus Truttikon, Eg­lis­au oder Hallau. Etwas Besonderes plant Schnaibel für den lokalen Fischerverein. So soll hinter dem Augarten ein Zer­legungs­raum entstehen – nicht ganz uneigennützig. «Ich werde dann höflich anfragen, ob ich Fisch bekomme», sagt er schmunzelnd. Auch mit dem Nachbarn Fintan, dem biologisch-dynamischen Landwirtschaftsbetrieb, will er zusammenarbeiten und von ihm Gemüse beziehen. Eine Zusammenarbeit wird es auch mit dem Fintan-Partner Hans + Wurst ­geben, der Rheinauer Naturmetzgerei.

Von Rafz nach Rheinau

Zurzeit wohnt Peter Schnaibel noch im Dorf Rafz, das rund sechs Kilometer südwestlich von Rhein­­au liegt. Doch bald wird er in die Wohnung im Augarten ziehen. Seine Stellvertreterin und Chef de Service ist Melanie Parpan, die in Feuerthalen wohnt, rund sechs Kilometer nordöstlich von Rhein­au gelegen. Parpan arbeitete einst als Aushilfe im Taggenberg.

EröffnungRestaurant Augarten am 1. Januar. Nähere Informationen unter: www.augarten-rheinau.ch. (Der Landbote)