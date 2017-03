Der Schock sichert die nötige Aufmerksamkeit

Die Strategie ist neu und dementsprechend überraschend. An das Thema Fusion tasten sich die meisten Gemeinden langsam und von unten her heran. Es tauchen Ideen auf, man diskutiert, veranstaltet Informationsanlässe und Zukunftswerkstätten. Erst später äussern sich die Politiker konkreter und gleisen offizielle Prozesse auf. Im Weinland ist es anders. Niemand ahnte, was die sechs Präsidenten der Gemeinden Andelfingen, Kleinandelfingen, Adlikon, Henggart, Humlikon und Thalheim an der Thur im stillen Kämmerlein planten.

Auch scheint es erstaunlich, dass sich die sechs innerhalb von wenigen Treffen einig wurden. Wenn man bedenkt, dass ähnliche Projekte etwa zwischen Andelfingen und Klein­andelfingen in der Vergangenheit gescheitert sind. Doch alle sechs sahen Chancen und entschieden: Wir wollen eine Fusion der Gemeinden des ­Sekundarschulkreises Andelfingen prüfen.

Die Strategie ist neu, aber ist sie auch gut? Bis auf die Mitglieder der sechs Gemeinderäte haben bis am Donnerstag wohl die wenigsten von den Plänen gewusst. Die Überraschung – wenn nicht gar der Schock – dürfte dementsprechend gross gewesen sein. Fühlen sich Stimmberechtigte übergangen, schlägt die Überrumpelung schnell einmal in ­Ablehnung um. Die Strategie der Information von oben ist nicht ohne Risiko.

In diesem Fall war der Zeitpunkt wohl aber richtig gewählt. Wie Andelfingens Gemeindepräsident Hansruedi Jucker sagt: «Wir können kein U-Boot fahren.» Demokratie verlangt Transparenz. Die Vorgänge aus dem Kämmerlein hätten auf längere Sicht fraglos auf anderem Wege an die Öffentlichkeit gefunden. Die Politiker wären dann mit einer grösseren Portion Unmut konfrontiert gewesen. Nun liegen die Pläne auf dem Tisch, an den ­Entscheiden kann sich das Volk beteiligen.

Sechs Gemeinden unter ein Dach bringen zu ­wollen, stellt die Politik vor diverse Heraus­forderungen. Der Aufwand dürfte den einer Ein­gemeindung mit zwei Beteiligten wie Kyburg und Illnau-Effretikon deutlich übersteigen – und das soll nicht heissen, dass Letzterer klein gewesen ­wäre. Doch betrachtet man die Strukturen im Weinland, so zeigt sich, dass bereits heute viel ­Aufwand für die Zusammenarbeit betrieben wird. Und wie die sechs Gemeindepräsidenten fest­gestellt haben: Das ist nicht unbedingt effizient.

Das Statistische Amt listet auf, welche Gemeinde Mitglied in wie vielen Zweckverbänden ist. Im ­Falle von Andelfingen und Adlikon sind es ganze zehn Kooperationen. Auf weniger als acht kommt keine der sechs involvierten Gemeinden. Anschlussverträge und weitere Zusammenarbeiten sind da noch nicht mitgezählt. Das ist nicht nur ­unübersichtlich, sondern erschwert es den Stimmberechtigten auch, politisch Einfluss zu nehmen. Das Bedürfnis, «aufzuräumen» und die komplizierten Gebilde zu vereinfachen, ist deshalb nachvollziehbar. Der Initialaufwand scheint hoch, doch der Gewinn an Transparenz und Effizienz dürfte ihn auf lange Sicht aufwiegen. Gerade für eine «Grossfusion» müsste er sich lohnen. Die Strukturen vereinfachen sich sozusagen sechsfach – noch mehr, wenn man die Primarschulgemeinden dazuzählt, die sich ebenfalls zusammenschliessen müssten.

Geschickt scheint auf den ersten Blick der Entscheid, den Zusammenschluss als gleichwertige Fusion aufzugleisen. Denn bei einer Eingemeindung geht doch zumindest eine Gemeindeidentität verloren. Und in diesem Fall wären es ja fünf. Denkt man. Auf den zweiten Blick fragt man sich, ob das tatsächlich eine so grosse Rolle spielt. In Bassersdorf besuchten jüngst mehr Personen die Jahresversammlung des Altersforums als die Gemeindeversammlung. Das ist ein Zeichen dafür, dass Identifikation wenig mit politischen Strukturen zu tun hat. Ihre Wurzeln sind an der Basis, in den Vereinen, im Dorfleben. Weder eine Eingemeindung noch eine Fusion können sie beschädigen.

Auch noch auf den zweiten Blick geschickt ist wohl die Wahl eines zweistufigen Verfahrens. So bleibt den Einwohnern der sechs Gemeinden einerseits genügend Zeit, sich mit dem Vorhaben auseinanderzusetzen. Andererseits setzen sich die Behörden nicht selbst unter Zeitdruck. Im Fall der angekündigten Schulfusion zwischen Elsau und Schlatt hat man sich entschieden, die Grundsatzabstimmung wegzulassen. Die Stimmberechtigten müssen sich Ende November bereits definitiv ­entscheiden, ob sie eine Fusion wollen oder nicht. Nehmen sie an, gehen sie das Risiko ein, ein unausgegorenes Projekt umzusetzen. Lehnen sie ab, geht enorm viel Vorarbeit den Bach hinunter.

Im Weinland bleibt genug Zeit, in allen sechs Gemeinden Informationsanlässe zu organisieren, die Wünsche und Befürchtungen der Bevölkerung abzuholen und mit der Planung darauf zu reagieren. Die überraschende Ankündigung dürfte zusätzlich den positiven Effekt haben, dass die Aufmerksamkeit der Einwohner gesichert ist. Treten sie in den Dialog mit ihren Politikern, so ist die Chance auf ein mehrheitsfähiges Ergebnis am grössten.

(Der Landbote)