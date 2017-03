Die Comedy kommt heim

Grosse und schöne Säle in den Gemeinden schlummern viele Tage im Jahr im Dornröschenschlaf. Das ist auch dem Seuzacher Marco Tigani und seiner Kollegin Jill Ijsseling aufgefallen, die eigentlich auf der Gemeinde Uetikon am See arbeiten. «Bei unseren Tätigkeiten in Zürcher Gemeindeverwaltungen hatten wir schon mit Kulturanlässen zu tun», erklärt der 28-Jährige, «das Organisieren von Events liegt uns.» So haben sie voller Pioniergeist Favorix gegründet, ein Unternehmen, das Kulturveranstaltungen in die Region bringen soll.

«Die Komiker waren überraschend offen, in die weniger bekannten Orte zu kommen.»



«Comedy dihei» ist das Motto der Jungunternehmer, und Favorix bedeutet, dass sie ihre persönlichen Favoriten präsentieren. «Ein paar davon kannten wir schon», erklärt die 22-jährige Jill Ijsseling, «die anderen waren auch überraschend offen, in die weniger bekannten Orte zu kommen.» Zu diesen Allein- und Zu-zweit-Unterhaltern zählen Stéphanie Berger, Messer & Gabel und Simon Enzler. Besonders gut nachgefragt sei der Auftritt von Stefan Büsser in Seuzach am 28. April, erzählt der Veranstalter. Auch die Open-Air-Planschshow «Pool-Position» von Oropax im Seuzacher Schwimmbad Weiher am 7. Juli verspricht ein aussergewöhnliches Programm.

Physische Komik

Zunächst ist jedoch der Australier Rob Spence mit seiner Physical Comedy «Echt stark» in Andelfingen zu Gast. Der eher schmächtige Komiker stemmt sich nach eigenen Aussagen «mit unwiderstehlicher Kraft gegen den digitalen Fortschritts-Tsunami». Seine Stärke ist dabei die Stand-up-Comedy, gepaart mit pantomimischen Gesten.

Die Macher von Favorix hoffen auf ein volles Haus, setzen sie doch – weiterhin arbeitend – ihre Ersparnisse für das Unterfangen ein. Zu ihrem Angebot gehört deshalb auch ein Nachtessen bei einem Partnerrestaurant, «zu einem megafairen Preis». Sie wünschen sich, dass ihnen die Gemeinden bei den Raummieten entgegenkommen, denn mehrere Hundert Plätze dürften auch beim zeitgemässen Einsatz von Social Media nicht immer leicht zu füllen sein. Man kann der Initiative nur die Daumen halten, sonst laufen Zürich und Winterthur der Kultur in der Region einmal mehr den Rang ab.

Rob Spence: Echt stark Freitag, 10. März, 20 Uhr, Löwensaal, Andelfingen. Tickets: 50/40Fr. www.favorix.ch (Der Landbote)