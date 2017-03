Die Freistellung hat sich abgezeichnet

Nach turbulenten Monaten befinde sich das Zentrum für Pflege und Betreuung Weinland (ZPBW) in Marthalen wieder in ruhigeren Gewässern und auf Kurs. Dies sagte die Heimführung im September an der letzten Delegiertenversammlung («Landbote» vom 23. September).«Es ist Land in Sicht» und es komme gut, meinte damals der neue Heimleiter Thomas Bucher, der seine Stelle am 1. September 2016 angetreten hatte. Das Mar­thaler Heim wird von den sechs Gemeinden Benken, Marthalen, Ossingen, Rheinau, Trüllikon und Truttikon getragen ­– einem Viertel der Weinländer Gemeinden also.

«Relative Ruhe»

Diesen Februar schrieb Bucher seinen Mitarbeitenden einen Brief. Darin ist von der Zuversicht vom letzten Herbst nicht mehr viel zu spüren. Nachdem es im Sommer 2016 «den Anschein gemacht» habe, dass in Sachen personeller Zufriedenheit im ZPBW «relative Ruhe» eingekehrt sei, «mussten im Dezember 2016 wieder Unstimmigkeiten festgestellt werden». Auch sei es bei den Pflegemitarbeitenden «noch einmal zu einer erhöhten Personalfluktuation» gekommen, schreibt Bucher weiter.

Doch noch Anfang Jahr schrieb Bucher in der Winterpost: «Ich schaue zuversichtlich ins Jahr 2017.» Es handelt sich dabei um ein Mitteilungsblatt des ZPBW für die Heimbewohner und die Angehörigen. Auf Seite 11 aber fiel schon damals die grosse Zahl von Mitarbeitenden auf, die das Haus neu verliessen. Ohne die Pensionierten und Auszubildenden waren zehn Personen aufgelistet.

Bezirksrat gibt keine Auskunft

Anfang Februar erkundigte sich der «Landbote» beim Bezirksrat über die aktuelle Situation im Marthaler Pflegeheim. Es seien derzeit keine Beschwerden pendent, hiess es damals als Antwort. Alle paar Monate muss das Heim bei der Aufsichtsbehörde in Andelfingen Bericht erstatten. Zum Inhalt dieser Berichte will der Bezirksrat jedoch nichts sagen. Aber man habe ein Auge auf die Situation im Heim, hiess es.

«Unserer Beobachtung nach stellen wir häufig fest, dass sich solch schwierige Situationen erst wieder beruhigen können, nachdem es einen Wechsel in der Leitung gab.»aus einem Schreiben des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK)

Die Unstimmigkeiten und erneuten Abgänge habe die Heimführung dazu veranlasst, «vertieft über die Bücher zu gehen», schreibt Bucher in seinem Mitarbeiterbrief weiter. So habe am 9. Januar eine Standortbestimmung zwischen dem Präsidenten der Heimkommission, dem Heimleiter und der Leitung Pflege stattgefunden. Dabei seien erste Massnahmen schriftlich festgehalten worden. Ein wichtiger Punkt daraus sei, dass eine «nachhaltige Unternehmungs- und Führungsentwicklung» im ZPBW erfolgen müsse. Dazu sei ein externer Coach hinzugezogen worden. Dieser solle dem Kader «in dieser nicht alltäglichen Situation beratend und unterstützend zur Seite stehen».

Befragungen sind geplant

Am 26. Januar hat laut Bucher ausserdem ein sozialpartnerschaftliches Gespräch mit dem Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) stattgefunden. Daran nahmen ein SBK-Vertreter, Bucher, die Leitung Pflege sowie Mitglieder der Heimkommission teil. Tags darauf haben die Heimverantwortlichen die Situation «ausführlich analysiert und evaluiert». Auch wurde ein Massnahmenkatalog zur «Verbesserung der Personalsituation im ZPBW festgelegt». Die Wirksamkeit des externen Coachings sowie der eingeleiteten Massnahmen sollen Ende Juni 2017 überprüft werden. Und noch in diesem Jahr sollen laut Bucher Befragungen unter den Mitarbeitenden, Bewohnern und Angehörigen durchgeführt werden. Das Ziel soll eine «wertschätzende Hauskultur» sein.

Der SBK hatte die Verantwortlichen des Heims im Mai 2016 heftig kritisiert. Die Heimführung versuche verzweifelt, die Situation schönzureden, schrieb der Berufsverband damals. Der Präsident der Heimkommission bezeichnete die Vorwürfe als absurd und schlicht falsch.

«In die richtige Richtung»

Der sozialpartnerschaftliche Austausch mit dem Verband vom 26. Januar sei von den Pflegenden «schon sehr lange erwartet» worden, heisst es in einem Schreiben des SBK an Mitarbeitende vom 10. Februar. Die Heimverantwortlichen hätten dem Verband mitgeteilt, dass man die Anliegen der Pflegenden «sehr ernst» nehmen würde. Und es seien «Schritte in die richtige Richtung» unternommen worden. Auch die geplante Befragung erwähnte der Verband: In dieser Situation sei es wichtig, dass man sich bei Mitarbeitenden, Angehörigen und Bewohnern nach deren Sicht auf die Situation im Pflegeheim erkundige.

«Viele harte Vorwürfe»

Doch für den SBK stellte sich auch die Frage, «warum man dies nicht schon längst getan oder zumindest in die Wege geleitet hat». Die hohe Fluktuation des ZPBW-Personals spreche Bände. Aus dem Mitteilungsblatt des Heims werde ersichtlich, «dass seit Oktober 2015 bis Ende Januar 2017 38 Mitarbeitende aus dem Betrieb austraten». Und dies bei einer angeblichen Belegung von 66 Arbeitsstellen. Bereits im Jahr 2015 hatte rund ein Drittel der Belegschaft dem Marthaler Heim den Rücken gekehrt, darunter auch langjährige Mitarbeitende.

Die Heimkommission, heisst es im Schreiben des Berufsverbands weiter, sehe die hohe Fluktuation als besorgniserregend an. «Vor allem, da diese früher nicht so massiv war.» Als der Verband der Kommission die Missstände und Probleme im Heim erläuterte, habe sich diese als sehr offen gezeigt «und notierte sich viele dieser harten Vorwürfe». Was die Kommission nun damit anfange, «werden wir sehen».

«Schwierige Situation»

Laut weiterer Schreiben richten sich viele der Vorwürfe gegen die Leitung Pflege, die nun freigestellt worden ist. «Die Angstkultur im Haus macht die Menschen stumm, alle fürchten sich vor Repressionen und der unsäglichen Mobbingkultur», schrieb eine Gruppe Mitarbeiter am 23. Februar. Und der Berufsverband schrieb am 10. Februar: «Unserer Beobachtung in anderen Betrieben nach stellen wir häufig fest, dass sich solch schwierige Situationen erst wieder beruhigen können, nachdem es einen Wechsel in der Leitung gab.»

(Der Landbote)