Die Zugvögel kommen zurück

Aufmerksamen Beobachtern sind die Frühlingsboten längst aufgefallen: Seit rund zwei Wochen hört man wieder Stare und Singdrosseln zwitschern. Während sich die Stare im Herbst oft zu grösseren Schwärmen sammeln, sind die geselligen Vögel nach ihrer Rückkehr aus dem Süden öfter alleine unterwegs. «Sie bereiten derzeit ihre Bruthöhlen vor», sagt Petra Zajec, Leiterin im Naturzentrum Thurauen. Schon bald machen sich weitere Arten aus ihren Winterquartieren auf in den Norden. In den Thurauen werden noch im März und April etwa Schwanzmeisen und Watvögel erwartet. Letztere profitieren besonders stark von den Renaturierungen im Naturschutzgebiet in den vergangenen Jahren. Seltene Flussregenpfeifer finden auf Kiesbänken entlang von Rhein und Thur neue Brutmöglichkeiten, Grünschenkel Rastplätze. Auch Kiebitze sieht man laut Zajec häufiger.

Ab April nistet zudem der Kuckuck wieder in hiesigen Wäldern. Wer im Frühling erstmals seinen Ruf hört, der darf sich laut Volksmund etwas wünschen.

Zu Gast aus Afrika

Etwas länger dauert es, bis einer der prominentesten Bewohner der Thurauen aus dem Süden zurückkehrt: der Pirol. Der exotische, gelbschwarze Vogel lebt im Winter in Südostafrika. Nach kurzer Brutzeit in Europa fliegen sie gegen Ende Juli wieder dorthin zurück. Das ganze Jahr über lebt hingegen der Eisvogel in den Thurauen. Nachdem die Population in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist, war 2016 für die Vögel ein schwieriges Jahr. «Nur eine erfolgreiche Brut konnte nachgewiesen werden», sagt Petra Zajec. Der nasskalte Frühling habe die Brut erschwert. Hochwasser zerstörte Nisthöhlen. Noch kann man in den Thurauen Vögel beobachten, die nur den Winter hier verbringen. Ein besonders eleganter Gast ist der Silberreiher. Dieser Tage ziehen die Vögel allerdings wieder Richtung Osten, wo sie vorzugsweise in Ungarn und am Schwarzen Meer brüten. Auch viele Kolbenenten oder Krickenten leben nur im Winter hier.

Beobachtungen melden

Auf ihren Reisen sind die Zugvögel Gefahren ausgesetzt, etwa weil Rastplätze fehlen. In den vergangenen drei Jahrzehnten seien deshalb bei 40 Prozent der Vogelarten, die von Europa nach Afrika ziehen, die Bestände rückläufig, heisst es in einer Mitteilung von Birdlife Schweiz. Der Verband will auf das Problem aufmerksam machen und ruft die Bevölkerung dazu auf, Vogelbeobachtungen zu melden. Mit der Aktion «Spring Alive» können Interessierte im Internet Beobachtungen von fünf Vogelarten melden. Wer Weissstorch, Rauchschwalbe, Kuckuck, Mauersegler oder Bienenfresser sieht, kann dies eintragen. Das Sammeln der Daten soll Entwicklungen aufzeigen, etwa ob sich die Ankunftsdaten der Vögel mit der Klimaerwärmung verschieben. Auch die Ranger des Naturzentrums Thurauen melden dem Verband Beobachtungen, wie Petra Zajec sagt. Das Sammeln von Daten sei wichtig, etwa um zu sehen, wie Fördermassnahmen wirken. Sie stelle fest, dass sich seit den Renaturierungen in den Thurauen Bestände erholt haben und neue Arten zurückgekehrt sind.

Das Naturzentrum gehört zur Stiftung Paneco mit Sitz in Berg am Irchel. Ebenfalls dazu gehört eine Greifvogelstation und ein Orang-Utan-Schutzprogramm, das kürzlich einen Preis erhalten hat (Kasten). (Landbote)