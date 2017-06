Eine Rückweisung und Geld fürs Freilichtspiel

Um die im Bau befindliche neue Mehrzweckhalle zu finanzieren, will die Gemeinde Buch am Irchel nach und nach Grundstücke und Liegenschaften abstossen. Am Freitagabend stellte der Gemeinderat den Antrag, vom gemeindeeigenen Grundstück mit dem Werkgebäude ein Bauparzelle abzutrennen und sie für mindestens 417 000 Franken an den Meistbietenden zu verkaufen.Die Versammlung wies das Geschäft jedoch nach längerer Diskussion auf Antrag mit 28:13 zurück. Bedenken verschiedener Art äusserte zuerst ein Anwohner, zu Bauabständen und zur künftigen Zufahrt zur Trafostation der EKZ, die ebenfalls auf dem Grundtück steht. Weitere Votanten schlossen sich an und machten Unwägbarkeiten aus, für die anstehende Sanierung der Fernwärmezentrale, die im Werkgebäude steht. Bereits verunsichert, stellte die Versammlung schliesslich Fragen zur Zukunft des Werkgebäudes überhaupt und zum Gesamtkonzept für die anstehenden Verkäufe. Es wurde gar der Wunsch laut nach einer Vision für die Dorfentwicklung in den nächsten 50 Jahren.

Neuauflage des Geschäftes durchgesetzt

Gegen die ständig steigende Tendenz zur Rückweisung des Geschäftes, stemmte sich mit den Argumenten des Gemeinderates Gerhard Weilenmann. Die Zugangsrechte zur Trafostation würden im Grundbuch festgeschrieben. Die Bauabstände seien so festgelegt worden, das Um- oder Ausbauten am Werkgebäude möglich blieben. Und die Reihenfolge der Verkäufe sei im Gemeinderat ausführlich diskutiert worden. Eine andere Abfolge wäre denkbar, doch «irgendwo muss man anfangen», sagte Weilenmann. Die Parzelle beim Werkgebäude sei als erster Schritt bestens geeignet, das bestätige auch das Ja der Rechnungsprüfungskommission zum Verkauf. Weilenmanns Worte stachen nicht, die Versammlung setzte eine Neuauflage des Geschäftes durch. Erfreulicher verlief für den Gemeinderat der Rest der Versammlung. Die 41 anwesenden Buchemerinnen und Bucher stimmten der Rechnung 16 zu. Sie weicht bei Aufwand und Ertrag markant vom Voranschlag ab, weist aber auch einen unerwartet hohen Überschuss von 188 000 Franken aus. Abgenommen wurden ausserdem die Abrechnungen von zwei Krediten.

Eine Zeit von Hunger und Not

Anlass für viel Vorfreude gab der Antrag des Vereins Buchemer Freilichtspiel 2018. Auskunft gaben Gemeinderat Sven Stüssi, der für Werbung und Technik zuständig sein wird, sowie Regisseur Thomas Ganz und seine Frau Regina Ganz. Er habe das zuletzt 1991 aufgeführte Stück «d’Rotlaubbuech» ein wenig beschleunigen müssen, erklärte der Regisseur. Im Zeitalter von Zapping und Mobiltelefonen probiere er es gleichwohl, die jeweils 750 Zuschauer aufs gemächliche Tempo des 17. Jahrhunderts abzubremsen. In jener Zeit nämlich spielt die Geschichte von zwei Brüdern, die ob ihrem Hunger über einer Maus in Streit geraten. Es kommt wies kommen muss. Ein Bruder stirbt und sein Blut ist der Grund warum die Buche im Gemeindewappen rot leuchtet. Klar, dass die Buchemerinnen und Buchemer bei der Aufführung ihrer Saga im Juli und August mitmachen und dem Verein das vom letzten Freilichtspiel übriggebliebene Guthaben von 99 800 Franken aushändigten. (landbote.ch)