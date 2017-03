Erst getunt, dann abgefackelt

Es ist eine skurriler Fall: Im Oktober 2013 parkte Rentner A. sein BMW-Cabrio in der Mittagszeit beim Schiessstand Unterstammheim und machte einen kurzen Spaziergang im Wald. Als er zum Auto zurückkam, brannte es lichterloh. Sein BMW und seine Handorgeln im Kofferraum standen in Vollbrand.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten und erhoben Anklage, und zwar gegen A. – wegen Brandstiftung und Betrugsversuch. Er habe das Auto selbst angezündet, um die Versicherung zu täuschen. Weil die Polizei bei einer Hausdurchsuchung bei A. Waffen gefunden hatte, die nicht sicher aufbewahrt waren, musste er sichzusätzlich wegen Übertretung des Waffengesetzes verantworten.

Der mysteriöse Sohn

Im Februar vor einem Jahr wurde A. vom Bezirksgericht Andelfingen von sämtlichen Vorwürfen freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft aber gab sich nicht geschlagen und zog den Fall weiter ans Zürcher Obergericht, wo er gestern verhandelt wurde. A. war in der Zwischenzeit mittellos geworden, aufgrund des Strafverfahrens, wie sein Verteidiger ausführte. Aber auch, weil er wegen Steuerbetrug über 100 000 Franken Strafsteuern zahlen musste.

Der Oberrichter hakte im Fall des Fahrzeugbrandes dort nach, wo sich A. in den Einvernahmen widersprochen hatte: Zuerst hatte der Rentner gesagt, er habe keine Feinde, wisse also nicht, wer ihm einen solchen Schaden zufügen wollte. Später hatte er sich dann plötzlich an den Sohn seiner Ex-Partnerin erinnert, der es auf sein Pachtland abgesehen habe. Gestern dann nannte er diesen Mann, der «vermutlich» sein Auto angezündet hatte, beim Namen.

«Soll ich Ihnen diese Räubergeschichte glauben?»



Der Richter

Unstimmig waren auch A.s Angaben zu seiner Ex-Partnerin. Sie sei wenige Jahre jünger gewesen als er. Ihr Sohn aber habe etwa Jahrgang 1950. Der Richter folgerte: «Hätte sie diesen Jahrgang, dann hätte sie ihren Sohn mit drei Jahren zur Welt gebracht.»

Diffus war auch A.s Erklärung, wieso er auf seinem Spaziergang damals ein Feuerzeug in der Tasche hatte, obwohl er Nichtraucher war. Und was den zum Zeitpunkt des Brandes zehnjährigen BMW betrifft, den A. noch für 12 000 Franken getunt hatte, setzte der Oberrichter ein Fragezeichen. «Warum tunt man ein Auto mit einem Restwert von 24 000 Franken für so viel Geld?» A. antwortete: «Der war in einem Topzustand, kein Chräbeli.»

Irgendwann platzte dem Richter der Kragen. «Ich frage Sie jetzt direkt: Soll ich Ihnen diese Räubergeschichte glauben?» A. beteuerte: «Das ist keine Räubergeschichte, ich lüge Sie nicht an.»

Der Staatsanwalt stellte vor Obergericht das Urteil des Bezirksgerichts Andelfingen infrage. Der Beschuldigte argumentiere unglaubwürdig und stelle abstruse Theorien auf. Der Staatsanwalt forderte eine Geldstrafe von 24 000 Franken bei einem bedingten Vollzug von zwei Jahren.

Der amtliche Verteidiger verlangte hingegen einen erneuten Freispruch. Die Anklage sei eine «Aneinanderreihung von Indizien und Hypothesen», es gebe für seine Täterschaft «keinerlei objektiven Beweise und keine Zeugen». «Wie nur hätte er mit einem Feuerzeug Nitroverdünner anzünden können, ohne sich dabei zu verletzen?», fragte der Verteidiger. «Ein Feuerzeug im Hosensack macht noch lange keinen Brandstifter.» Sein Mandant habe den Vorwurf stets konsequent und widerspruchsfrei bestritten. Zudem sei es nachvollziehbar, dass sich der 73-Jährige, der nach einem Bergunfall einen Hirnschaden habe, nicht mehr an alle Details genau erinnern könne.

«Haarsträubend»

Der Richter sah das anders. Er hob das Urteil der Vorinstanz auf und verurteilte A. zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten bedingt. «Es besteht kein Zweifel, dass Sie der Brandstifter waren», sagte er zum Angeklagten. Er habe sich in fast allen Punkten widersprochen. «Es ist haarsträubend, was für einen Bären Sie uns aufbinden wollen.» Das Waffengesetz allerdings habe A. nicht übertreten, in diesem Punkt wurde er abermals freigesprochen. Wenn auch nur, weil der Richter ihm nicht glaubte, dass er einen Feind hat, der ihm schaden will. Denn sonst hätte er damit rechnen müssen, dass dieser Mann bei ihm einbreche, um an seine Waffen zu kommen – und er hätte sie darum sicherer aufbewahren müssen. (Der Landbote)