Es gab keinen Rheinauer Gastro-Schulterschluss

Kurz vor der Neueröffnung des Rheinauer Wirtshauses Augarten waren die regionalen Medien zu einem Rundgang eingeladen. Auf Nachfrage wurde damals ausserdem gesagt, dass sich der Augarten um den Betrieb der Gastronomie auf der nahen Klosterinsel beworben habe – und zwar nicht alleine, sondern zusammen mit den zwei anderen Gastrobetrieben in Rheinau («Landbote» vom 30. Dezember). Bei der zweiten Bewerbungsrunde habe man allerdings die Frist knapp verpasst – auch wegen der archäologischen Abklärungen während der Bauarbeiten. Dass beim Bau ein Keller ohne Bewilligung ausgehoben wurde und der Kanton daraufhin Anzeige erstattete, ist beim Medienrundgang jedoch mit keinem Wort erwähnt worden («Landbote» vom 13. Januar). Nun haben sich die Wirtinnen des Gasthofs Salmen und des Wirtshauses zum Buck bei den Regionalmedien gemeldet. Und zwar weil diese wiederholt von einem angeblichen Schulterschluss der Rheinauer Gastronomen berichteten. «Die Eingabe zur Übernahme der Inselgastronomie wurde vom Wirtshaus Augarten eingereicht», heisst es in dem Schreiben. Somit sei auch von dieser Seite die Eingabefrist verpasst worden, «und zwar um mehr als eine Woche». Die beiden Wirtinnen hätten das Dokument vor der Eingabe «weder lesen können noch mitunterzeichnet».

Augarten bewarb sich alleine

Zwar habe man wegen der künftigen Inselgastronomie gemeinsam das Gespräch mit der kantonalen Baudirektion gesucht, schreiben die Rheinauer Wirtinnen weiter. «Eine eventuelle Zusammenarbeit wurde dannzumal zwar diskutiert, aber nie konkret beschlossen.» Und wenn, dann bloss in Form einer Unterstützung, sofern der Augarten die Gastronomie auf der Klosterinsel übernommen hätte. «Vertragspartner wäre allein der Augarten gewesen.»

Der Bauherr und Geldgeber des neuen Augartens, Lukas Riedo, hat gestern die Möglichkeit zur Stellungnahme nicht genutzt.

Insel-Gastronom bald bekannt

Beim Gespräch mit der Baudirektion sei es darum gegangen, «um unsere Bedenken zur Verträglichkeit eines weiteren Gastronomiebetriebs in Rheinau anzumelden», heisst es in dem Schreiben der Wirtinnen weiter. Selbst Christoph Blocher, der Initiator und Geldgeber der Musikinsel Rheinau, hatte sich 2015 beim Regierungsrat gegen einen solchen Gastrobetrieb in der unmittelbaren Nachbarschaft zur Wehr gesetzt. Er tat dies wegen des befürchteten Lärms – und wegen der Rheinauer Gastronomie, die eh schon einen schweren Stand habe. Doch auch sein Brief an Regierungsrat Markus Kägi (SVP) nützte nichts: Diese oder nächste Woche gibt die Baudirektion bekannt, wer den Gastronomiebetrieb auf der Klosterinsel Rheinau übernehmen wird. Der Kanton Zürich ist der Eigentümer der Liegenschaften der einstigen Psychiatrie. ()