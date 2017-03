Fasnachtsfeuer erleuchten das Stammertal

Zehn bis vierzehn Meter ragten die drei Holztürme in die Höhen des Stammertals. Jeweils einer in Unter- und Oberstammheim sowie in Guntalingen. Dabei handelt es sich nicht um das Überbleibsel einer antiken Festung, sondern um das neuste Werk der Fasni-Buben. Wie jedes Jahr haben sie auch 2017 all ihre Kräfte gesammelt, um die eindrücklichen Bauwerke zu errichten. Sie bilden die Grundlage für die jährlichen Fasnachtsfeuer.Das Holz für die Türme beziehen die Jugendlichen von Christian Bottlang. «Es wird ausschliesslich Holz von abgestorbenen Bäumen verwendet», so der zuständige Forstwart. Der Turmbau unterliegt dann vollständig der Verantwortung der Jugend­lichen selbst. Erwachsene sind nicht involviert. Die Arbeiten beginnen jeweils in den Herbstferien und erfolgen in der Freizeit der Fasni-Buben.

Aber auch die Mädchen leisten ihren Beitrag zum alljährlichen Spektakel. So sind in der Regeldie Sekundarschülerinnen fürdie Bööggen verantwortlich. Diese mit Knallkörpern vollgestopften Figuren werden dann jeweils vor Entfachen des Feuers auf den Türmen platziert.

Böögg am Boden explodiert

Am Funkensonntag, also vorgestern, war es dann wieder so weit. Um 19.30 Uhr wurden die Fasnachtsfeuer entfacht und die Türme standen in Flammen. Gleichzeitig wurde Feuerwerk gezündet, für das die Fasni-Buben in den Tagen zuvor auf Spendenjagd gegangen sind.

Der starke Wind hat dem Anlass keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Einen kleinen Zwischenfall gab es trotz-dem zu verzeichnen. So ist der Böögg des Oberstammer Turms von den kräftigen Windböen zu Boden getragen worden. Dort ist er dann auch explodiert, was glücklicherweise keine schlimmeren Folgen hatte. Notfalls wäre auch die Feuerwehr vor Ort ­gewesen.

Heidnischer Brauch

Die traditionsreiche Veranstaltung geht wohl auf das heidnische Zeitalter zurück. Durch die Fasnachtsfeuer soll der Winter verabschiedet und das Wiedererwachen der Natur gefeiert werden.

Traditionsreich ist auch die Feuerwache, die die jungen Erbauer der Türme jeweils in der Nacht von Samstag auf Sonntag abhalten. Auch dieser Brauch geht auf längst vergangene Zeiten zurück. So kam es früher vor, dass Fasni-Buben aus den Nachbarsdörfern die Türme ihrer Konkurrenten bereits einen Tag vor dem Funkensonntag abfackelten und somit ihre gesamte Arbeit zerstörten.

Solch gemeine Aktionen gehören heute zum Glück nicht mehr ins Programm der Stammer Fasnacht. Dafür kann man sich jährlich die schönen Seiten dieser Bräuche vor Augen führen. So durfte man auch 2017, voller Vorfreude auf den Frühling, den grossen Feuern beim Lodern zusehen. (Der Landbote)