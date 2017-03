Freude über das erste Minus

«Ich freue mich, dass es uns nun endlich nach vielen Jahren gelungen ist, erstmals die Verbandsrechnung mit einem beachtlichen Aufwandüberschuss abzuschliessen», führte Verwalterin Marianne Klingenhegel vor den 19 Gemeindedelegierten und zahlreichen Gästen in Uhwiesen aus. Denn seit Jahren schliesst die Verbandsrechnung der Kehrichtorganisation Wyland (Kewy), welcher 22 Weinländer Gemeinden ausser Feuerthalen und Flurlingen angehören, immer mit Überschüssen ab und häufte ein Eigenkapital von 900 000 Franken an. Dieses gehört den Gebührenzahlern und soll nun mit gesenkten Sackgebühren ratenweise zurückerstattet werden. Mit der Senkung des Sackpreises auf rekordverdächtige 1,30 Franken und teilweiser Rückerstattung von Geldern aus der Glasentsorgung an die Gemeinden konnten die Erträge gesenkt und ein Defizit von 135 100 Franken erwirkt werden. Der Fehlbetrag ist bei einem stabilen Aufwand und bei einer um 1,22 Prozent angestiegenen Kehrichtmenge fast vollständig auf die durch die Tarifsenkung möglich geworden. Doch nebst der günstigeren Entsorgung hat auch die Jubiläumsaktion im vergangenen November mit einem Gratissack für jeden Haushalt die Erträge etwas schwinden lassen. Zugleich sind aus der Altglasentsorgung 27 400 Franken an die Gemeinden zurückgeflossen. Denn diese sind für Beschaffung, Betrieb und Betreuung der Sammelcontainer selber verantwortlich.

Vom Gesamtaufwand bei der eigentlichen Abfallbeseitigung entfallen 35 Prozent auf den Transport und 57 Prozent auf die Verbrennung. Die verbleibenden rund 7 Prozent entfallen auf die Verwaltung sowie auf Herstellung und Druck der Gebührensäcke sowie -Marken.

Vom Sack zum Container

Die Zahlen zeigen auch die Entwicklung bezüglich der bereitgestellten Kehrichtmengen auf. Immer mehr Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe verzichten auf den Gebührensack und stellen auf das System mit den gewichtsabhängigen Containergebühren um. Hier fällt für die einmalige Leerung des Containers eine Pauschale von 4,50 Franken an. Beim Anheben des Containers wird zugleich das Gewicht erfasst und die anfallenden je 24 Rappen per Kilo werden dann zusammen mit der Pauschale in Rechnung gestellt.

In diesen Tagen finden bei den Gemeinden Kurzbesuche statt, an denen man sich vor Ort über die Papier- und Kartonsammlung orientieren lassen kann. Den Auftrag dazu erteilten die Delegierten im letzten Jahr. Ziel wäre es, mit möglichen Abnehmern von Recyclingmaterial gute Konditionen auszuhandeln. «Wir sind auf diese detaillierten Informationen angewiesen, um eine Gesamtübersicht zu erhalten», betonte Klingenhebel.

Neue kantonale Vorschriften

Auch das Grüngut ist ein Thema. «Während einige Gemeinden sehr gute eigene Lösung für das Sammeln und Entsorgen der Grüngutabfälle haben, hätten andere Bedarf für eine gemeinsame Lösung», stellte Klingenhegel fest. Auch ProWeinland ist in dieser Hinsicht aktiv und möchte im Rahmen der Energiestrategie für mögliche Lösungen Hand bieten. Doch zuerst warte man die Umfrage bei den Gemeinden ab.

Weiter teilte Klingenhegel mit, das Amt für Wasser, Energie und Luft (Awel) habe die Gemeinden über erneuerte Vorschriften informiert, die ab 2019 für Siedlungsabfälle von grösseren Unternehmen gelten. «Konkret sind Betriebe mit über 250 Vollzeitstellen angesprochen. Bei solchen darf keine kommunale Grundgebühr erhoben werden.» Die Kewy müsse hierzu noch einige offene Fragen klären, kündigte Klingenhegel an. (rmü)