Fusion aus vielen Blickwinkeln beurteilt

Auch wenn die Fusion im Stam­mertal nur noch eine Gemeinde zum Ziel hat: Bewertet wird der Zusammenschluss, über den am 24. September an der Urne entschieden wird, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln.

Die Gemeindebehörden von Oberstammheim, Unterstammheim, Waltalingen sowie der Schule machten ihre Sicht der Dinge letzte Woche öffentlich («Landbote» vom 2. Juni). Daraus entstanden vier individuelle Anträge für die Abstimmung vom Herbst. Zuvor war bereits eine gemeinsame Weisung zum Stammertaler Zusammenschluss publiziert worden. Zu diesem fünften Dokument werden noch die Anträge der Rechnungsprüfungskommissionen (RPK) der vier Gemeinden hinzukommen.

Mehrwert als Kriterium

In der gemeinsamen Weisung stehen gewissermassen jene Punkte, in denen sich die vier Behörden einig sind. So lautet etwa der erste Satz der Weisung: «Die Rahmenbedingungen für kleine, struktur- und finanzschwache Gemeinden sind in den letzten Jahren schwieriger geworden.» Und weiter heisst es, dass eine Fusion aus Sicht der Behörden nur dann Sinn mache, «wenn sie einen Mehrwert für die Stammertaler Bevölkerung schafft». Dazu gehören etwa bessere Entwicklungsperspektiven sowie eine langfristige Verbesserung der finanziellen Situation.

«Einen Mehrwert für die Stammertaler Bevölkerung»: Dieser Teilsatz ist deshalb bemerkenswert, weil in ihm keine individuelle, sondern eine gemeinsame Sicht auf die neue, fusionierte Gemeinde zum Ausdruck kommt. Und über eine solche Gemeinde heisst es in der Weisung, dass sie mit einem Steuerfuss von 124 Prozent die Aufgaben erfüllen und eine angemessene Selbstfinanzierung für künftige Investitionen erzielen könnte. Und gelinge es, das Synergiepotenzial zum Beispiel bei den Liegenschaften zu nutzen, verbessere sich der Finanzhaushalt und der Spielraum für Neuinvestitionen würde grösser «als in der heutigen Lösung ohne Fusion».

Doch nebst dieser gemeinsamen Sicht gibt es eben noch die einzelnen Sichtweisen der vier Gemeinden, die unterschiedlich ausfallen. So trifft etwa die Erkenntnis, dass es für kleine Gemeinden zunehmend schwieriger wird, eigenständig weiterzubestehen, in erster Linie auf die Gemeinde Waltalingen zu. Deren Gemeinderat sieht dies auch so und empfiehlt daher als einzige der vier Behörden ein Ja zur Fusion. So sieht er in einem Zusammenschluss «viele Chancen».

Perspektive gewechselt

Für den Gemeinderat von Oberstammheim hingegen resultiert «unter dem Strich» eine ausgeglichene Bilanz, sprich: Vor- und Nachteile einer Fusion halten sich die Waage. Für die Oberstammer Behörde sollte es aber das oberste Ziel sein, «für die Bevölkerung des Stammertals einen Mehrwert zu schaffen». Und dies dürfte nach der Beurteilung des Gemeinderates nicht der Fall sein. Interessant ist, dass er in dieser Formulierung aber nicht die Sicht der Oberstammer, sondern der ganzen Talbevölkerung einnimmt. Und die Gesamtsicht, wie sie in der gemeinsamen Weisung zum Ausdruck kommt, spricht eher für eine Fusion.

«Jäh gestoppt»

Der Oberstammer Gemeinderat zitiert auch eine Studie der Universität St. Gallen, die zeige, dass sich Fusionen finanziell nicht ausbezahlen würden. Als ein Grund wird der fehlende politische Wille genannt, die Synergiepotenziale auch auszuschöpfen. Ein Beispiel wäre der Wille, ein Gemeindehaus auch tatsächlich zu schliessen.

Nach einer Fusion sogar schlechtergestellt sähe der Unterstammer Gemeinderat seine Gemeinde. So habe diese ihre finanzielle Situation «drastisch verbessern können». Und die Perspektiven, diese weiter zu verbessern, seien «sehr gut». Unterstammheim habe die «mit Abstand» höchste Steuerkraft im Stammertal. Mit einer Fusion würde der erfolgreich begonnene Weg zur Verbesserung der Gemeindefinanzen «jäh gestoppt».

Die Schulbehörde schliesslich sieht die Gefahr, dass ihre An­liegen in einer fusionierten Gemeinde untergehen könnten. Und das Problem der tiefen Schülerzahlen liesse sich mit einerFusion auch nicht lösen. (Landbote)