Gemalte Alltagspoesie mit Humor

Ziemlich genau zehn Jahre ist es her, seit Otto Forster das letzte Mal in der Weinlandgalerie ausgestellt hat. Nun präsentiert er seine neusten Werke - auf vielfachen Wunsch aus der Besucherschaft, wie Galerist Herbert Heinzle sagt.Die Werke Forsters zeigen Alltagsszenen, die der Künstler mit viel Phantasie und Humor wei-ter entwickelt, sodass ganze Geschichten entstehen. Seine Lieblingsmotive sind Kühe, Katzen, Hunde und Menschen oder menschenähnliche, märchenhaft anmutende Gestalten.

Malen zwischenVespa und Traktor

Forster, der 1950 geboren ist, lebt und arbeitet in einem alten Bauernhaus am St.Galler Stadtrand; die vierbeinigen «Modelle» und Inspirationsquellen sind also nie weit. Der gelernte Dachdecker ist seit den frühen 90er Jahren künstlerisch tätig. Seine Werke erfreuten sich von Beginn an so grosser Beliebtheit, dass er vor etwa 15 Jahren den Dachdeckerberuf aufgeben konnte und sich seither ganz der Kunst widmet.

Die besten Ideen hat er in seinem Stammcafé, frühmorgens beim Wachwerden.



Seine Bilder entstehen in der Garage des Hauses, neben Vespa und Traktor. Mit Letzterem reisten Forster und seine Frau auch schon nach München an eine seiner Ausstellungen. Im Garagenatelier bringt Forster seine Beobachtungen und Phantasien auf die Leinwand – oder auf diverse andere Materialien. Die besten Ideen aber hat er in seinem Stammcafé, frühmorgens beim Wachwerden. Damit die unzähligen Skizzen und Notizen zum vollendeten Werk werden, braucht Forster Druck in Form einer Deadline. So arbeite er am effizientesten, ohne sich von immer neuen Ideen, die ihn ansprängen, ablenken zu lassen.

Die meisten der gezeigten Objekte in der Weinlandgalerie sind Acrylbilder auf Leinwand, daneben sind auch skulpturenähnliche Gebilde – genannt Figurettli – aus vermeintlich nicht mehr brauchbaren Holz- oder Metallresten zu sehen. Beim Werk «Frauenhaus» blicken dem Betrachter beispielsweise drei Kühe durch die Holzlatten einer alten Obstkiste entgegen. Ein anderes Figurettli zeigt «die Sonnenwenderin» beim Erledigen ihrer Arbeit. Mit der Titelgebung unterstreicht Forster immer wieder seinen feinen Sinn für Humor und gibt den Bildern damit neue Facetten, die Phantasie und Lachmuskeln anregen.

Das Werk «Frauenhaus» von Otto Forster.

Forster beobachtet nicht nur, er erzählt Geschichten, die stets auch Raum zum Weiterdenken lassen. Er bringt in seinen Werken zusammen, was auf den ersten Blick nicht zusammen gehört, zuweilen poetisch, zuweilen phantastisch, oft mit einem Augenzwinkern und immer mit viel Liebenswürdigkeit.

Inspiriert vom Alltag, Werke aus dem Bauch heraus

Inspiriert vom Alltag entwickelt Forster Ideen im Kopf, die er aus dem Bauch heraus – mittels Pinsel, Händen und Farben – Kunstwerke werden lässt. Es ist keine verkopfte Kunst, er will sich keiner Stilrichtung zuordnen lassen und niemand solle ihm seine Bilder erklären. «Sie sind ja selbsterklärend», sagt Forster.

Ein gewisser Gegenwartsbezug ist immer wieder zu erkennen; in fein gemalten Details oder bei Titeln wie «Selfie» oder «Fake News». Aber Forster will mit seiner Kunst nicht das Zeitgeschehen kommentieren oder die Welt verändern, nur Werke schaffen, die dem Publikum gefallen. Das tun sie mit Leichtigkeit.

Otto Forster - Bilder und Figurettli Vernissage: Freitag, 10. März, 19 bis 21 Uhr. Geöffnet: Freitag, 16 bis 20 Uhr; Samstag, 14 bis 18 Uhr; Sonntag, 11 bis 15 Uhr. Bis 2. April. Galerie im Gemeindehaus, Schaffhauserstrasse 11, Kleinandelfingen.www.weinlandgalerie.ch (Der Landbote)