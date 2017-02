Gerettete Bussarde in Freiheit entlassen

Die Kälte und der viele Schnee nach der Jahreswende machte den Mäusebussarden in der Region dieses Jahr zu schaffen. Weil sich die Mäuse unter dem Schnee verstecken konnten, fanden die scheuen Vögel im Januar kaum Futter. Gleichzeitig brauchten sie aber viel Energie um ihren Energiehaushalt während der wochenlangen Minustemperaturen aufrechterhalten zu können – ein zu grosser Spagat für viele Bussarde.

In der Greifvogelstation Berg am Irchel wurden diesen Winter über 60 geschwächte, unterernährte Mäusebussarde eingeliefert. Hier wurden sie in Holz- und Kartonboxen behutsam gepflegt, gefüttert und aufgepäppelt.

Nicht alle Bussarde überlebten. Und doch haben die freiwilligen Helfer und Zivildienstleistenden in Berg an Irchel vielen Vögeln das Leben gerettet. In den letzten Tagen konnten nun viele der augefütterten Vögel freigelassen werden (siehe Video). Dank der milden Temperaturen dürften sie nun auch auf sich alleine gestellt wieder genügend Futter finden.

Ein besonders harter Winter

Dieses Jahr war der winterliche Überlebenskampf für die Mäusebussarde noch härter als normalerweise. Denn die Vögel sind sogenannte Teilzieher, die eine winterliche Flucht in wärmere Gefilde oftmals vom Wetter abhängig machen. Weil heuer lange kein Schnee fiel und es bis zur Jahreswende auch nicht besonders kalt war, blieben viele Bussarde in der Region.

Im Januar dann, wurden die Vögel regelrecht vom massiven Wintereinbruch überfallen und hatten keine Chance mehr den kräftezehrenden Flug über die Alpen zu schaffen.

Darüber hinaus macht den Bussarden seit einigen Jahren auch der Mensch vermehrt zu schaffen. Durch die Verbauung, stetiges Landwirtschaften und herausgeputzte Gärten werden die Beutetiere, namentlich vor allem Mäuse, immer knapper. (huy)