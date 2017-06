Goldene Hochzeit und ein Abschied

Riegel, Säulen, Balkone aus dunklem Holz und bunte Blumen an den Fenstern: Wer von Andelfingen her nach Flaach kommt, dem fällt kurz nach dem Ortseingang das markante Haus auf. Es ist das Restaurant zur alten Post.

Zimmerleute auf Wanderschaft errichteten das Gebäude 1642 während des Dreissigjährigen Krieges. Und seit dem 18. Jahrhundert gehört es der Familie Gisler.Hanny und Arnold Gisler-Flacher führen das Restaurant bereits seit 50 Jahren in der fünften Generation. Beide sind 78 Jahre alt – und feiern genau heute Samstag den 50. Hochzeitstag. Am 30. Juni hören die beiden auf mit Wirten. «Dann geniessen wir es einmal ein bisschen», sagt Arnold Gisler. Und zu den Blumen vor und im Haus sagt sie: «Die dürfen nicht fehlen.»

Spargeln selber angebaut

«Eher traurig» findet Hanny Gisler den Abschied. Zwar wohnen die zwei weiterhin im Haus. Doch wie es mit dem Restaurant weitergeht, wissen sie derzeit nicht. «Wir schliessen jetzt erst einmal und lassen es auf uns zukommen», sagt er. Keines der fünf Kinder, vier Töchter und ein Sohn, übernehmen den Gastronomiebetrieb. Hanny und Arnold Gisler haben fünf Enkelkinder.

Ihre Goldene Hochzeit feiert das Ehepaar nicht heute – es arbeitet. Denn eine geschlossene Gesellschaft speist in der Alten Post. Sie hätten in ihrem Beruf schon viele Male verzichten müssen, sagen die Gastgeber. Die Feier in eigener Sache wird aber nachgeholt. Beide sind sie in Flaachemer Wirtefamilien gross geworden. Er in der Alten Post und sie in der Untermühle Flaach.

«Die Alte Post hat viele langjährige Stammgäste – von Basel bis nach Graubünden»



Sie machte die Hotelfachschule, er den Wirte-Fähigkeitsausweis. Sie arbeitet vor allem als Köchin, aber auch im Service. Und sie wollte stets so lange wirten wie ihre Mutter in der Untermühle, was sie nun geschafft hat. Er arbeitet im Service, im Einkauf und im landwirtschaftlichen Betrieb, der zur Alten Post gehört. Auf diesem Betrieb wurden auch eigene Spargeln angebaut. Denn früher, erzählt Arnold Gisler, sei es als Wirt sehr schwierig gewesen, an die berühmt-beliebten Flaachemer Spargeln zu kommen. Also bauten die Gislers die Spargeln gleich selber an.

Stammgäste zur Ustrinkete

Ob Spargeln, Metzgete, eigener Wein oder einfach gutbürgerliche Küche: Die Alte Post hat langjährige Stammgäste, «von Basel bis nach Graubünden», wie Arnold Gisler erzählt. Diese Gäste und die Freunde der Gislers sind am 7. Juli ab 16 Uhr zur «Ustrinkete» eingeladen. Am ersten Juliwochenende findet die traditionelle Chilbi in Flaach statt, die seit gut 40 Jahren von der Familie Gisler organisiert wird. Der Anlass selber sei weit älter, erzählt Arnold Gisler.

Bis 1920 befand sich im altehrwürdigen Haus eine Metzgerei, von 1920 bis 1957 die Post. Während des Zweiten Weltkrieges waren Militärangehörige einquartiert, die an der nahen Landesgrenze Aktivdienst leisteten.

Wegen der Kinder

Am Schluss des Gesprächs mit Hanny und Arnold Gisler stösst die eine Tochter hinzu. Sie wohnt in Zürich und hilft momentan ihren Eltern im Service aus. Sie sagt, dass die Öffnungszeiten der Alten Post seit ihrer Kindheit nicht angepasst wurden und erzählt, weshalb sie so sind, wie sie sind: Montag ganzer Tag und Donnerstag ab 14 Uhr geschlossen. «Sie haben die Öffnungszeiten wegen uns Kindern angepasst», erzählt sie voller Stolz und freut sich, wenn die Eltern gesund bleiben und den neuen Lebensabschnitt noch lange geniessen können.

(Der Landbote)