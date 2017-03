Hanf, wo früher Primeli wuchsen

Kein Blümchen weit und breit. Kein Schild, auf dem Garte-Händsche zu lesen wäre. Das musste manch ein Kunde des Brüttemer Gartencenters feststellen, der Primeli und Kräuter für einen frühlingsfrischen Garten oder Balkon kaufen wollte. Die letzten Blumen gingen im November über den Ladentisch.Ein Schild verrät, dass es nach rund fünfzig Jahren und zwei Gartenbetrieben aber weitergeht an der Säntisstrasse 51: Hänni Gärten steht da in grüner Schrift geschrieben. Adrian Hänni ist der ehemalige Leiter der Abteilung Gartengestaltung beim Garte-Händsche. Er konnte diesen Bereich samt der drei Mitarbeiter und des Lehrlings übernehmen. Den übrigen sieben Mitarbeitern musste Daniel Handschin, Geschäftsführer des Garte-Händsche, kündigen. Alle haben umgehend wieder eine Stelle gefunden.

Cannabis aus Brütten

Hänni wird ein neues Gewächshaus bauen und auf dem Areal bleiben. Die bestehenden Gewächshäuser des Garte-Händsche mietet die Firma Biocan AG, die sich an verschiedenen Standorten in der Schweiz, unter anderem in Ossingen, auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten aus Cannabis konzentriert. Was die Hanfbauern in den Gewächshäusern des ehemaligen Gartencenters genau vorhaben, will Geschäftsführer Dario Tob­ler noch nicht verraten: «Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt über unsere Pläne in Brütten informieren», sagt er. Die Hanfbauern aus Ossingen sind Pioniere auf ihrem Gebiet. Der Anbau von THC-armem Hanf stösst auf grosses Interesse: Er wird legal zum Rauchen verkauft und auch medizinisch eingesetzt.

«Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt über unsere Pläne in Brütten informieren.»Dario Tobler,

Geschäftsführer Biocan

Hänni indessen freut sich über die «gelungene, bisher angenehme und partnerschaftliche Nachbarschaft».

Die Müller + Fritz AG in Brütten vermietet die Liegenschaft in der Landwirtschaftszone. Teilhaber Hans Fritz sagt, er sei zufrieden mit dieser Lösung. Er hat hier ab 1968 eine Gärtnerei betrieben, bis er 1999 pensioniert wurde und der Garte-Händsche kam. «Rund 50 Jahre wurden hier Pflanzen angebaut und verkauft, dass es in einer neuen Form weitergeht, ist erfreulich», sagt er. Auch Handschin ist froh um die Lösung mit Biocan. Für die übrigen Teile des Betriebs, für den Direktverkauf von Pflanzen, konnte er keine Nachfolge finden. «Das wirtschaftliche Umfeld ist schwieriger geworden», sagt er.

Dies aber ist nicht der Grund, warum Handschin aufgehört hat. Er ist krank geworden und somit schwächer: «Pflanzen kennen kein Wochenende», sagt er, es brauche sehr viel persönlichen Einsatz. Dass er diesen nicht mehr aufbringen konnte, macht ihn traurig, aber er freut sich, dass die Gewächshäuser weiterhin produktiv genutzt werden, nachdem er Konkurs anmelden musste. Für Hänni hat ein neues Kapitel begonnen: «Das ganze Geschäft hätte ich aus finanziellen Gründen nicht übernehmen können», sagt er, auch so sei es eine Herausforderung. Sein neues Gewächshaus werde getrennt sein von jenen der Biocan AG, das sei aus versicherungstechnischen Gründen wichtig. Er wird weiterhin Kunden in der ganzen Region beraten und ihre Gärten und Terrassen planen: «Jedem seine Oase der Ruhe», sagt er. (Landbote)