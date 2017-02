Kanton schliesst Radweglücke am Rheinfall

Die Radweglücke zwischen Dachsen und Uhwiesen misst nur knapp zwei Kilometer. Die nationale und regionale Veloroute führt vorbei am Schloss Laufen am Rheinfall. Um die 1880 Meter lange Lücke zu schliessen, schätzt der Kanton die Kosten auf 4,4 Millionen Franken – das sind rund 2200 Franken pro Meter Radweg. Für den Erwerb von Land rechnet er mit 200 000 Franken.Die Vernehmlassung des Radweg-Projekts sei abgeschlossen und sowohl Laufen-Uhwiesen als auch Dachsen begrüssten das Vorhaben, sagt Markus Gerber, Sprecher des kantonalen Amtes für Verkehr. Der Gemeinderat von Laufen-Uhwiesen hat seine Zustimmung kürzlich im Mitteilungsblatt veröffentlicht. Als nächster Schritt folgt die Detailplanung, dann die öffentliche Auflage des Projekts. Bis zum Bau des Radwegs können noch Jahre vergehen.

Sorge um Schulkinder

Im Velonetzplan des Kantons ist der fehlende Radweg auf der Lauferstrasse zwischen der Rheinfallstrasse in Dachsen und dem Kreisel Eichhof in Uhwiesen als «Schwachstelle» eingezeichnet. Es ist dies eine von gleich mehreren solchen Stellen im Weinland (siehe Kasten).

Laufen-Uhwiesen müsse sich «lediglich» mit 40 000 Franken an den Kosten beteiligen, schreibt der Gemeinderat in der Mitteilung. Laut Gemeindeschreiber Kurt Keller entspricht dies der Hälfte des Betrages für die geplante Fussgängerschutzinsel bei der Zöllistrasse unweit des Sekundarschulhauses. Die Schüler sind es denn auch, derentwegen die Gemeinde den Radweg besonders begrüsst. Denn die Dachsemer Schulkinder benutzen die Lauferstrasse auf ihrem Weg von und nach Uhwiesen. «Der Radweg war uns ein Anliegen», sagt Keller.

«Aufwendige Stützmauern»

Wird der Radweg wie vom Kanton geplant verwirklicht, beginnt er beim nördlichen Dorfausgang von Dachsen. Er läge auf der linken Strassenseite, wäre drei Meter breit und von der Hauptstrasse durch einen eineinhalb Meter breiten Grünstreifen abgetrennt. Nach dem Rheinfall-Parkplatz beim Schloss Laufen mündet der Radweg in den bestehenden Fussweg, der unterhalb der Hauptstrasse verläuft und auf dem schon heute Radfahrer gestattet sind (siehe Bild). Der Verlauf dieses Weges, die Trassierung also, wird stellenweise angepasst, wobei die Fahrbahn insgesamt etwas verbreitert wird.

Nach dem Fussgängerstreifen hinüber zum oberen Rheinfall-Parkplatz soll der jetzige Rad-/Fussweg nicht verändert werden. Nach den zwei bereits bestehenden Unterführungen unter der Autobahn und der Ausfahrt hindurch mündet dieser Weg heute wieder in die Lauferstrasse ein. Doch das soll sich künftig ändern. So wird auf der Aussenseite der engen S-Kurve ein neuer, weitgehend mit einem Grünstreifen abgetrennter Radweg gebaut. In diesem Abschnitt am Hang sind laut Gerber «aufwendige Stützmauern» geplant. Diese neu zu errichtenden Mauern sind denn auch die Kostentreiber des kantonalen Radweg-Projekts. Auch wenn der neue Radweg nicht einmal zwei Kilometer misst: Die teils steile Hanglage ist der Grund für die vergleichsweise hohen Kosten. Auch Gemeindeschreiber Keller meint zum abschüssigen Gelände: «Das ist nicht ganz ohne.» ()