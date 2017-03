Mehrheitlich gelassene Reaktionen im Dorf

Diese Woche sind in Andelfingen Sportferien und das Dorf wirkt wie ausgestorben. Spricht man aber einzelne Passanten auf den vermuteten Jungwolf in der Gegend an, haben nahezu alle eine Meinung dazu. Keine Frage: Das Thema beschäftigt im Dorf. Überraschend ist die Gelassenheit einiger Einheimischer ge­genüber dem Raubtier.

Von den etwas über zehn Befragten äussern nur gerade zwei Frauen aus Zürich grössere Bedenken. Die beiden wollten gerade der Thur entlang wandern. Als sie davon hören, dass ein Wolf in der Gegend sein könnte, überlegen sie sich, ihre Route anzupassen. «Das macht mir Angst», sagt eine der Frauen. Sie wolle dem Tier nicht begegnen.

Reisst er Abfallsäcke auf?

Auch Regina Zbinden vom Blumenladen im Ortskern will dem Wolf lieber nicht über den Weg laufen. Wölfe seien aber wohl eher nachtaktiv, sagt die 60-Jährige. Sie befürchtet deshalb, dass er vielleicht Abfallsäcke im Dorf aufreissen könnte. Sie selber habe aber keine Angst und sei gespannt darauf, wie sich die Situation weiterentwickle. «Kommt er ins Dorf?» Ihr tue es nur Leid um die Schafhirte, die durch den Wolf ein Schaf verloren haben könnten.

Freude am vermuteten Wolf hat hingegen Moreno Russo, der um die Mittagszeit einen Hund spazieren führt. Der 17-Jährige ist überrascht, als er hört, dass ein Wolf in der Gegend sein könnte. «Ich habe Tiere gerne, es freut mich, wenn sich Wildtiere wieder verbreiten.» Für die Schafhirten könne das aber ein Nachteil sein, da sie mit den Tieren ihr Geld verdienten. Russo plädiert deshalb für bessere Schutzmassnahmen. Grundsätzlich positiv ist auch der Tenor bei weiteren Befragten:

Beatrice Lüscher

«Bei uns in der Lindenmühle ­(Bioladen beim Bahnhof Andelfingen) war der vermutete Wolf bisher kein grosses Thema. Auch nicht am Samstag. Ich jedenfalls mache mir aber keine Sorgen. Der Wolf hat Angst vor uns Menschen. Zudem finde ich es grundsätzlich schön, wenn es in den Wäldern zunehmend Wildtiere hat. Wenn der Wolf allerdings plötzlich mitten durch das Dorf streifen und eine Gefahr dar­stellen würde, müsste man über Massnahmen nachdenken.»

Elisabeth Krebser, Marion Briner (rechts)

«Wir sind Nachbarn und wohnen im Quartier, das ganz in der Nähe vom Ort liegt, wo der Wolf vermutlich das Schaf gerissen hat. Vielleicht muss der Schafhalter die Tiere nun reinnehmen oder einen Hütehund organisieren? Für die Bevölkerung sehen wir keine Probleme. Im Gegenteil: Wölfe sind faszinierende Tiere. Auch um die Kinder machen wir uns keine Sorgen. Denn Wölfe scheuen zurück bei Lärm. Etwas anderes wäre es bei einem Bären.»

Lucia Hangartner

«Wir haben in der Familie über den Wolf gesprochen, und ich ­habe in der Zeitung darüber ­gelesen. Da wird man sofort aufmerksam, das ist spannend! Wie soll man sich verhalten? Panik wäre sicher falsch. Man sollte sich informieren. Ich selber mache mir keine Sorgen und appelliere an die Eigenverantwortung. Für Schafhalter oder Landwirte ist es natürlich etwas anderes. Sollten viele Schafe gerissen werden, müsste man sich überlegen, wie man damit umgehen soll.»

Margrit Langhard

«Dass ein Wolf in der Nähe von Andelfingen unterwegs sein könnte, überrascht mich schon. Grundsätzlich ist ein Wolf aber ein Tier wie jedes andere auch. Füchse hat es ja ebenfalls viele in der ­Gegend. Ich selber habe keine ­Bedenken und mache mir auch um meinen Hund überhaupt keine Sorgen, der ist ja fast genauso gross wie ein Wolf. Vielleicht müssen die Schafzüchter ihre Tiere nun besser schützen oder diese vorübergehend nicht mehr auf die Weide rauslassen.»

Michael Mangold

«Ich habe davon gelesen, dass ein Wolf in der Gegend unterwegs sein könnte. Mich freut diese Nachricht. Angst habe ich keine. Höchstens auf den Hund muss man wohl etwas besser aufpassen und ihn an die Leine nehmen. Wir müssen einen Weg finden, wie wir mit Wildtieren leben können. Das wäre auch so, wenn wieder ein Bär auftauchen würde. Klar, für Schafbesitzer ist es schwieriger, aber ich glaube, es lässt sich ein Weg finden, um Schäden zu verhindern.» (Der Landbote)