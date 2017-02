Mit Hand, Herz und Kopf gemeinsam schaffen

Das Museum im Girsber­gerhaus weist noch ­­ so einige Unvollkommenheiten auf: Sporadisch hängen einzelne Lampen im Raum, deren Kabel – salopp über Balken geworfen – ihren Weg zur Steckdose finden. Der Aufenthaltsraum ist mit einem Tisch und vier Stühlen ausgestattet; ausreichend für Walter Weiss, Urs Rüegger und Hans Peter Schenk, die sich auch an diesem Mittwochabend treffen, um gemeinsam zu werken. Sie sind Vorstandsmitglieder des 56 Mitglieder starken Vereins Fach­werkerleben. Auf dem Programm steht das Restaurieren eines alten Schmiedeschraubstocks.

Umgeben von historischen Werkzeugen und Schautafeln über Fachwerkbau, die Bautechnik, bei welcher Holzpfeiler als Gerüst für Häuser und Brücken dienen, gehen die Männer ans Werk. Als Erstes soll eine Schiene an einem Holzstamm befestigt werden, sodass der Schraubstock einen sicheren Halt auf dem Stamm bekommt.

Anders als in vielen Museen darf im Girsbergerhaus alles in die Hände genommen werden. Selbst gemachte Holzkonstruktionen, wie die bekannte Leonardo-Brücke oder ein Modellgerüst eines Riegelhauses, laden ein, die ineinander verschränkten Holzstücke genauer zu erkunden. «Es gibt eine Regel: Alles darf aus­einandergenommen werden, wenn es wieder zusammengesetzt werden kann», erklärt Urs Rüegger, Bauingenieur und Kassier des Vereins. Seit 2014 baut der Verein das Schaulager aus und vermittelt an einem jährlichen Aktionstag, der sich speziell an Kinder richtet, Wissen über die traditionelle Bauweise.

Wieder im Schaulager: Mit einer Ratsche werden Schrauben eingedreht. Die Schiene im Stamm sitzt. Auch wenn die drei Herren ein eingespieltes Team sind, eine kleine Meinungsverschiedenheit über die Stabilität der Konstruktion entsteht. Doch das letzte Wort gehört niemandem. «Wir suchen stets nach einer gemeinsamen Lösung», erläutert Walter Weiss mit einem Lächeln.

Nicht nur die Werkzeuge im Schaulager erzählen ihre Ge­schichte. Das Girsbergerhaus selbst ist ein Zeugnis der alten Bautechnik. 1422 erbaut, ist es das älteste datierte Fachwerkhaus der Schweiz. Heute sichert eine Haus-in-Haus-Konstruktion das Gebäude: Helle, frische Eichenholzstämme stützen das ausrangierte Weichholz, welches in den knapp 600 Jahren Spuren bekam. Dass die freiwillige Arbeit am Haus mit Kosten verbunden ist, erklärt sich von selbst. Deshalb ist der Verein auf der Suche nach weiteren Mitgliedern sowie Sponsoren, die den Ausbau ermöglichen. Dann kann auch bald die provisorische Beleuchtung ersetzt werden.

Eine letzte Schraube wird in den Stamm gedreht; der Schraubstock ist nun unten wie oben sicher befestigt. Ein kleines Stück Holz wird noch unter die Schiene montiert. So bleibt der Schraubstock, der nun wieder verwendet werden kann, an Ort und Stelle. Die drei Herren freuen sich über die getane Arbeit und gönnen sich nun noch einen Kaffee, bei welchem sie weiter fachsimpeln. «Nächste Woche bereiten wir den Teuchelbohrer vor», erklärt Urs Rüegger. Dieser liegt schon parat. Eine ca. zwei Meter lange Lanze, die zum Durchbohren von Baumstämmen gebraucht wird. An der diesjährigen Dübendorfer Messe werden die Männer diese Technik demonstrieren. (Landbote)