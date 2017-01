Mit Militär und Kies Geld verdienen

Braucht eine Gemeinde mehr Geld, so erhöht sie in der Regel den Steuerfuss. Doch einige Gemeinden haben auch Nebeneinkünfte, die teils nicht unbedeutend sind. Bildung sei der einzige Rohstoff der Schweiz: Dieser Satz ist nicht nur etwas abgedroschen, er stimmt auch nicht ganz. Im Weinland gibt es zum Beispiel etliche Kiesgruben – für mehr Schotter in der Gemeindekasse.

«Grosse Rohstoffreserven»

So wurde an der letzten Rheinauer Gemeindeversammlung betont, dass 2017 mit mehr Einnahmen aus dem Kiesabbau gerechnet wird. Auch die Gemeinde Waltalingen im Stammertal überlegte sich vor gut zwei Jahren, den Kiesabbau in der Gemeinde zu steigern. Dies würde ihr zusätzliche Einnahmen bescheren.

Ob Kies, Sand, Wasser oder Holz: Im Weinland schlummern «noch grosse Rohstoffreserven», wie es im regionalen Richtplan heisst.

Forst als «Nullsummenspiel»

Doch auch mit Militär lässt sich zusätzliches Geld verdienen. In Oberstammheim etwa werden seit Jahren Truppen vom nahen Waffenplatz Frauenfeld untergebracht. «Das macht schnell einmal sieben bis 15 Steuerprozente aus», sagt Gemeindepräsident Martin Farner auf Anfrage. Und damit seien nur die Einnahmen für die Gemeinde durch die Unterbringung gemeint. Das heisst: In den Geschäften und Restaurants von Oberstammheim lassen die Militärangehörigen weiteres Geld «liegen».

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Holz hingegen scheinen nicht so viel Geld einzubringen. «Bei der Gemeinde Marthalen ist das Forstwesen in der Regel ein Nullsummenspiel», sagt Felix Huber von der Finanzverwaltung. So seien die Erträge in etwa gleich hoch wie die Aufwände. Zudem merke man in den letzten Jahren den tiefen Holzpreis.

Der Kies, der anderen gehört

Ähnlich tönt es aus Flaach. Dort gibt es die traditionelle Brennholzgant und einen Christbaumverkauf. «Betrachtet man dies aus rein wirtschaftlicher Sicht ganz nüchtern, müsste man wohl den Begriff kaum kostendeckend bemühen», sagt Gemeindeschreiber Ueli Wäfler. Auch der aus dem Rhein kürzlich gebaggerte Kies (siehe Bild) «gehört nicht uns». Weil das Kraftwerk Eglisau den natürlichen Abtransport des Geschiebes flussabwärts verhindert, musste die Axpo als Eigentümerin kürzlich 60 000 Kubikmeter Kies aus dem Rhein beim Thurspitz baggern und abtransportieren («Landbote» vom 28. Juli). Damit steigt der Rhein bei Hochwasser weniger hoch. «Wir müssen bloss dafür kämpfen, dass uns nicht noch die Reparatur der beim Abtransport stark beanspruchten Strassen zusätzlich belastet», sagt Wäfler weiter. Auch die Verpachtung von gemeindeeigenem Land decke den effektiven Aufwand nicht. Und das Schwimmbad Flaach spült ebenfalls nicht wirklich viel Geld in die Gemeindekasse. Der hohe Abschreibungsbedarf durch die kürzliche Sanierung lasse das Ergebnis «ziemlich erröten». Auch sonst gebe es in Flaach keine Spezialeinnahmen, «die sich nachhaltig auf unsere Gemeinderechnung auswirken.» (Landbote)