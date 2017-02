Morgenluft für liberale Marthaler

Fünf der sieben Marthaler Gemeinderäte sind Mitglied der SVP. Und die zwei anderen seien «mit Gnade» der Volkspartei ins Amt gekommen, sagt Christoph Ammann, Aktuar des Bürgerforums Marthalen. Die Mitglieder des Gemeindevereins haben laut einer Mitteilung kürzlich beschlossen, den Verein in Bürgerforum Marthalen umzutaufen. Und der letzte Satz lautet: «Dem Vernehmen nach gilt es bei der nächsten Erneuerungswahl, die Mehrheit der amtierenden Gemeinderäte zu ersetzen.» Gemeindepräsidentin Barbara Nägeli (SVP) bestätigt auf Anfrage, dass sie und Vizepräsidentin Inge Stutz (SVP) 2018 nicht mehr kandidieren. Und es gebe weitere nicht mehr antretende Ratsmitglieder, die dies aber noch nicht öffentlich gemacht hätten.

«Aus dem Hintergrund»

«Reculer pour mieux sauter», heisst ein französisches Sprichwort – zurückweichen, um besser nach vorne springen zu können. Diese Taktik scheint der Marthaler Verein gewählt zu haben. So bezeichnet sich der umbenannte Verein zwar als «neue politische Kraft». Zugleich schreibt er aber, dass er «nur noch aus dem Hintergrund» agiere und seine Aktivitäten einschränke. Der Gemeindeverein, wie er seit 22 Jahren bestand, «sah sich zusehends ausserstande, Paroli zu bieten und brachte bei Wahlen in den Gemeinderat die eigenen Kandidaten nicht mehr durch», heisst es in der Mitteilung weiter. So geschehen das letzte Mal bei der Ersatzwahl im November 2012.

Wurde der Gemeindeverein als zu stark links-grün wahrgenommen? Er sei klar positioniert gewesen als Gegenkraft zur SVP, antwortet Ammann. Doch weil der Verein gemerkt hat, dass in Marthalen nichts geht gegen die SVP, hat er sich nun geöffnet. Neu sieht er sich als Ergänzung zur SVP für «alle liberalen Kräfte» in der Gemeinde, wobei man etwas aus dem Links-Rechts-Schema ausbrechen wolle.

Unabhängige Kandidaten

Konkret will das Bürgerforum nur noch vor Gemeindewahlen in Aktion treten, indem es eine Wählerversammlung einberuft, zu der alle Marthaler Stimm- und Wahlberechtigte Zugang haben. Diese Versammlung bildet sich selber und sucht unabhängige Kandidaten für die verschiedenen Marthaler Behörden. Die Wählerversammlung bestimmt ein Komitee, das die Wahlwerbung betreibt, die vom Verein Bürgerforum finanziert wird. «Somit verbleiben Finanzverwaltung und Organisation der Wählerversammlung die einzigen Aufgaben des Vereins», heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Verein verfüge über ein «schönes Vermögen», wie Ammann weiter sagt. Dieses Geld wolle der Verein für Wahlwerbung einsetzen, wobei es noch für etwa vier Wahlkämpfe reichen sollte. Mitgliederbeiträge erhebt das Bürgerforum keine – ist das Vermögen eines Tages aufgebraucht, werde man sehen, wie es mit dem Verein weitergeht.

«Frischen Wind» bringen

Die Öffnung und Neuorientierung des Vereins sollen laut der Mitteilung «frischen Wind in die Marthaler Politik bringen». Denn diese Politik sei zuletzt «ganz von der SVP dominiert» gewesen und habe den Bedürfnissen der gesamten Bevölkerung nicht immer Rechnung getragen. Eine «neutrale Wählerversammlung» biete Chancen, wieder vermehrt Akzente in der Marthaler Politik zu setzen. Der Verein Bürgerforum wird die Wählerversammlung erstmals vor den Gemeindewahlen 2018 einberufen. Ammann rechnet in Marthalen mit einem Wählerpotenzial von 35 bis 40 Prozent, das von der SVP derzeit nicht abgedeckt wird. Bei der letzten Kantonsratswahl 2015 erzielte die SVP in Marthalen 45,81 Prozent der Stimmen, bei den Nationalratswahlen im selben Jahr waren es sogar 47,3 Prozent.

Vor der Ersatzwahl von 2012 blieben die Kandidaten der SVP und des ihr nahe stehenden Gewerbevereins dem einzigen Wahlpodium fern – die selbstbewusste Begründung lautete damals: «Wir sind schon genug bekannt.» ()