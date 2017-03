Neue Buslinien lösen Freude und Ängste aus

Ein neuer Anschluss an den öffentlichen Verkehr ist Grund zur Freude für jede Gemeinde – meint der Laie. In Dättlikon aber wurden diverse Befürchtungen laut, als die Postauto AG ankündigte, eine neue Linie von Rorbas über Freienstein, Dättlikon nach Pfungen einzuführen. Seit gestern nun liegt der neue Fahrplanentwurf auf und kann unter www.zvv.ch eingesehen werden. Auslöser für die Anpassungen ist hauptsächlich die dritte und letzte Etappe der vierten Teilergänzung der S-Bahn, die geänderte Bahnverbindungen ab Dezember 2018 mit sich bringt.

Per Petition haben 40 Dättliker ihren Gemeinderat aufgefordert, die Meinung der Bevölkerung zur neuen Buslinie 529 per Umfrage einzuholen. Gestern kamen die Fragebogen in den Briefkästen an, gleichzeitig befragt auch der Gemeinderat in Freienstein-Teufen seine Einwohner.

Eine Befürchtung betrifft die Dättlikerstrasse, die vor allem auf Freiensteiner Seite schmal und für den Privatverkehr gesperrt ist. Busbuchten sollen das Kreuzen ermöglichen, denn mehrere Landwirte benutzen die Strasse. «Auf Dättliker Seite ist sie breit genug», sagt Gemeindepräsident Jürg Allenspach. Die Dättliker befürchten ihrerseits jedoch eine Zunahme der Busfahrten und damit mehr Lärm im Dorfkern. Der Gemeinderat schlägt deshalb in der Umfrage mehrere Varianten für die Buslinie vor. «Sie könnte auch über die Umfahrungsstrasse führen.» Bis am 31. März können sich die Interessierten äussern.

Umweg über den Thurgau

Ein neues Buskonzept erhält das Eulachtal (Details siehe Kasten). Teil davon ist die neue Linie 681, die vom Bahnhof Elgg über das Dorf Elgg nach Hagenbuch führt. «Wir sind froh, haben wir endlich Anschluss an den ZVV», sagt ­Gemeindepräsidentin Therese Schläpfer. Bisher mussten die Hagenbucher mit dem Bus nach Aadorf TG und von dort mit dem Zug nach Elgg oder Winterthur fahren. «Wir mussten auch immer eine Zone mehr lösen», sagt Schläpfer. Nach mehreren Versuchen und Anträgen erhalte Hagenbuch nun erstmals eine direkte Busverbindung nach Elgg.

In Elgg freut sich Gemeindepräsident Christoph Ziegler, denn die Linie 681 sorgt zusammen mit der Linie 680 für eine halbstündliche Verbindung von Elgg Dorf an den Bahnhof: «Dafür habe ich mich auch eingesetzt.» Der ZVV habe sich sehr kooperativ gezeigt. Bis jetzt gab es nur unregelmässige Verbindungen. «Ich hatte immer einen Fahrplan dabei, damit ich wusste, wann ein Bus fährt», sagt Ziegler.

Anschluss an Umsteigeknoten

«Die letzte Fahrplanänderung war eine massive Verschlechterung für uns. Das macht der ZVV nun wieder wett», sagt Walter Staub, Gemeindepräsident von Flaach. Im Moment sei man total abgeschnitten. Ab 2018 wird Flaach über die Linien 675 und 677 nach Rafz und Hettlingen angebunden. Laut Postauto AG profitiere das Flaachtal davon, dass die S12 über Hettlingen Richtung Schaffhausen verlängert werde. In Hettlingen entstehe ein neuer Umsteigeknoten. «Leider kommt alles erst 2018», sagt Staub. (Landbote)