Rollstuhl-Schütze verteidigt Meistertitel

Die Erleichterung sei riesig gewesen, sagt Stefan Amacker. Am letzten Freitag hat der 17-jährige KV-Lehrling, der Mitglied bei den Pistolenschützen Andelfingen ist, sein grosses Jahresziel erreicht: Die Verteidigung des Schweizer-Meister-Titels im Luftpistolenschiessen der Kategorie IPC (Behindertensport). Sein 60-Schuss-Programm absolvierte er ohne grössere Patzer. Am Ende erreichte er 544 von möglichen 600 Punkten — Platz 1.

«Ich bin froh, dass ich dieses Mal nicht allzu nervös war», erklärt der erfolgreiche Jungschütze. Er fügt hinzu: «Die Herausforderung beim Schiesssport ist das Zusammenspiel zwischen physischer und mentaler Stärke». Viel Konkurrenz hatte Amacker zwar nicht, als er in Bern die Mission Titelverteidigung in Angriff nahm. Dafür aber umso erfahrenere. So waren seine fünf Mitstreiter allesamt mindestens dreimal so alt wie Amacker. Er übernimmt wohl die Rolle der grössten Zukunftshoffnung im schweizerischen Schiesssport für beeinträchtigte Menschen. «Es gibt nur wenig Nachwuchs, da das Schiessen im Behindertenbereich eine kaum beachtete Randsportart ist».

Teilnahme an den Paralympics

Dementsprechend hat das Nationalteam grosse Pläne, was Amackers Zukunft betrifft: «Das Ziel ist, dass ich 2020 an den Paralympischen Spielen in Tokyo teilnehmen kann». Seinen Platz im Nationalkader hat er sich durch starke Leistungen schon früh gesichert. So stellte er bereits bei seiner ersten Teilnahme an Schweizer Meisterschaften einen neuen Schweizer Rekord im Sportpistolenschiessen über 25 Meter auf.

«Schiessen kann jeder – eigentlich.»



Sein grosses Hobby entdeckte der Jungschütze vor rund sechs Jahren. Damals begann er mit dem Schiesstraining. Sein Vater, selbst ein langjähriger Sportgewehrschütze, hat ihm die nötige Inspiration geliefert. Auch heute noch kann der Jugendliche stets auf die Hilfe seiner Eltern zählen. «Sie chauffieren mich zu jedem Wettkampf, da ich selber noch nicht Autofahren kann. Ausserdem sorgen sie für die nötige Unterstützung vor Ort», sagt Amacker.

Nach seinem Geheimrezept gefragt meint er: «Schiessen kann jeder — eigentlich. Es ist nur wichtig, dass man im richtigen Moment abschalten und sich voll auf das Ziel fokussieren kann». Auch brauche man eine gewisse Begeisterung für die Sportart.

Da der 17-jährige seit Geburt im Rollstuhl sitzt, wird er mit einer weiteren Schwierigkeit konfrontiert: «An den Wettbewerben nehmen auch Personen mit weniger schweren Behinderungen teil. Darunter sind auch Leute, die ganz normal gehen können». Diese seien gegenüber den nicht-Gehenden klar im Vorteil. Der Verband probiere dies zwar mit Hilfsmitteln zu kompensieren, was aber nicht immer gleich gut gelinge. Das macht Amackers Leistungen umso beachtlicher. (Der Landbote)