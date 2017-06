Schulleitung bestätigt einen Vorfall – Lehrperson ist weg

Nachgefragt

«Wir wissen von einem Fall»

Gemäss Vorwürfen der Eltern war die Schulleitung über körperliche Übergriffe auf einzelne Schüler informiert. Stimmt das?

Veronika Seidel*: Vor einigen Jahren gab es einen Vorfall, es stand Aussage gegen Aussage. Diese Lehrperson arbeitet seither nicht mehr bei uns.

Wie lautete der Vorwurf?

Das kann ich nicht sagen, weil wir nie genau wussten, was passiert ist. Aber wir haben zugunsten des Schülers entschieden.



In einem Fall wurde, nachdem Eltern einen Übergriff gemeldet hatten, ihr Kind in eine andere Klasse versetzt. Richtig?

Den Fall kenne ich nicht. Der eingangs erwähnte ist der einzige der Schulleitung bekannte Fall.



Wie reagieren Sie auf Eltern, die ihr Kind an Ihre Schule schicken und nun verunsichert sind?

Die Mehrheit der Eltern bestätigt, dass es ihren Kindern gut geht. Das bestätigen auch die Reaktionen, die wir auf den gestern ­erschienenen Artikel erhalten ­haben. Und wir distanzieren uns klar von Körperstrafen.



Wie geht man mit den Kindern um in dieser Situation?

Wir versuchen, die Kinder nicht damit zu belasten, und vermitteln Ruhe und Stabilität. Die Stimmung am Sporttag gestern war toll.



Gibt es für die Eltern eine Möglichkeit, ihr Kind an eine andere öffentliche Schule zu schicken?

Wohin das Kind zur Schule geht, entscheidet die Schulpflege der Regelschule zusammen mit den Eltern.



Letzte Woche haben Sie die ­Eltern über die Kündigung von zwei Lehrpersonen und zwei ­Assistenten und die Krankschreibung des Schulleiters informiert. Das sorgt für zusätzliche Ver­unsicherung. Wie wollen Sie dieser begegnen?

Mit klarer Information. Im gleichen Brief steht, dass alle Stellen bereits wieder besetzt sind.



Verfügen Ihre Mitarbeiter über genügend heilpädagogische Ausbildung?

Wir müssen uns da an die Vor­gaben des Volksschulamts halten und tun dies selbstverständlich. Die Lehrer müssen eine heilpädagogische Ausbildung haben oder sie innerhalb der ersten Zeit bei uns nachholen. Gewisse Module besuchen sie dann von Anfang an.



Eltern haben gegenüber der Presse die Vermutung geäussert, dass Lehrer aus Überforderung übergriffig geworden seien.

Dazu kann ich nichts sagen, weil mir keine körperlichen Übergriffe bekannt sind, ausser dem einen Fall, der längst abgeschlossen ist.

Lehrpersonen nennen die Schulleitung als Ursache für ein schlechtes Klima. In der Evaluation des Kantons ist von einem «eklatanten Führungsvakuum» die Rede, Konflikte absorbierten die Energie des Schulteams.



Es gab in der Vergangenheit schwierige Situationen. Veränderungen führten aber bereits zu einem verbesserten Klima.

Wann wurden die Veränderungen angestossen?

Das ist ein laufender Prozess. Wir haben gewisse Punkte bereits vor der Evaluation in diesem Frühjahr angepackt.



Haben Sie den Lehrern Kontakte zu den Medien untersagt?

Ja, die Information läuft über den Vorstand des Zweckverbandes, so ist auch das Personal informiert.



Interview: Deborah Stoffel



*Stellvertretende Leiterin Heilpädagogische Schule Bezirk Andelfingen