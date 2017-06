«Sie nennen mich Officer»

Schön haben Sie es hier, dieser weite Blick auf die Stadt.

Rosa Schupbach: Ein Ort voller Wehmut. Hier lebte ich schon als Teenager mit meinen Eltern. Mutter wurde fast hundert, sie hat mir gute Gene vererbt und auch diese schöne Wohnung hier.

Wie leben Sie in New York?

Jeder Quadratmeter kostet in Manhattan einen Haufen Geld. Meine Wohnung da hat nur zwei Zimmer, statt wie hier im 4., lebe ich dafür im 16. Stock.

Wahrscheinlich sehen Sie aber nicht auf den Central Park?

Doch, ein Stück davon sehe ich. Das war nicht von Anfang an so, mein Mann und ich lebten weiter unten im Haus, da war es dunkel. Ich habe in den Himmel geschaut und die Wolken schienen mir grau. Jetzt habe ich freie Sicht auf rosarote Wolken, leider ohne meinen Mann. Wir haben die Wohnung 1969 gekauft, er ist vier Jahre später gestorben.

Hat die Liebe Sie nach Manhattan geholt?

Nein, meinen Mann habe ich später kennengelernt. Ach, das liegt weit zurück. 1959 erschien mir das Zürcher Leben eng für eine junge Frau.

Was fühlte sich eng an?

Vieles. Es begann damit, dass ich mit meiner abgeschlossenen Handelsschule zwar beim Bankverein arbeiten durfte, aber sobald wir Frauen geheiratet haben, durften wir nur Teilzeit arbeiten, an Aufstieg war nicht zu denken.

Sie wollten aber aufsteigen?

Klar. Aber ich wollte auch heiraten, ich war 24 und verliebt in einen Iraner, da ging es dann weiter mit der Frauendiskriminierung. Wenn Schweizer Frauen einen Ausländer heirateten, mussten sie ihren Pass abgeben.

Geheiratet haben Sie trotzdem?

Ja. Diese erste Ehe ging zwar rasch in die Brüche, aber den Schweizer Pass habe ich wieder.

Trotzdem leben Sie in New York.

Zuvor in London. Ich wollte wieder weg, sagte hier zu meiner Mutter, ich sei in vier Monaten wieder da.

Weshalb wurde nichts daraus?

Mir schien plötzlich alles freier. Ich hatte zwar einen grauenhaften Job zu Beginn, aber ich hatte das Gefühl, mich in New York entfalten zu können. Ich habe mich später auf eine Stelle bei einem Ölkonzern beworben, man glaubte an mich und gab mir die Chance.

Sie sind heute Volkswirtschaftlerin, wann haben Sie denn noch dieses Studium gemacht?

Ein Studium war die Bedingung, dass ich die Stelle haben konnte. Man kam mir mit den Arbeitszeiten entgegen, so schrieb ich mich an der Columbia University ein. Es waren viereinhalb lange Jahre. Später habe ich eine Doktorarbeit begonnen. Als mein Mann starb, musste ich unterbrechen und wieder vollzeit arbeiten.

Und wie wird eine Wirtschaftswissenschaftlerin zur Polizistin?

Wissen Sie, als mein Mann gestorben ist, war ich erst 45. Ich fühlte mich in der Zeit nach seinem Tod alleine, besonders abends nach der Arbeit. Da waren dann vor einem Kaufhaus diese Polizisten, die Hilfskräfte rekrutierten. Ich hab mich gemeldet, seither bin ich da mit dabei. Seit 38 Jahren.

Seit 38 Jahren Hilfspolizistin in Manhatten aus Einsamkeit?

Natürlich kam meine Neugier hinzu. Was wissen denn wir Beide schon vom kriminellen Leben?

Wurden Sie ausgebildet, um dieses Leben zu meistern?

Während vier Monaten, laufend wieder. Man lernt sich zu verteidigen, als Hilfspolizistin darf ich nur einen Schlagstock tragen, keine Schusswaffe.

Mussten Sie je Gebrauch davon machen?

Zum Glück nie wirklich.

Was tun Sie genau als Hilfspolizistin?

Präsent sein und für Ordnung sorgen. Heute haben wir weniger Kompetenzen, aus Sicherheitsgründen.

Wegen 9/11?

Nein, wegen zwei Kollegen, die während einer Verfolgungsjagd erschossen wurden.

Wo waren Sie 9/11?

Ich war zu Hause. Die Strasse, in der sich unser Polizeiposten, die Feuerwehr und eine jüdische Synagoge befinden, wurde abgesperrt. Ich wurde während zehn Tagen dort eingesetzt. Dieser Angriff auf meine Stadt hat mich zutiefst getroffen. Heute noch beunruhigt mich ein ausserordentlicher Fluglärm.

Was hat sich seit 9/11 und seit dem Tod ihrer beiden Kollegen beruflich verändert?

Die Präsenz ist hoch. Wir tragen nun immer schusssichere Westen unter der Uniform, sie sind schwer. Drum bin ich mehr als früher im Auto unterwegs. Ich muss jetzt kürzer treten, seit meiner Kapstadtreise im Februar.

Was war?

Ich hatte Herzprobleme, inzwischen war ich aber in New York beim Spezialisten. Ich muss vorerst im Büro helfen, bevor ich wieder auf die Strasse arbeiten gehen darf.

Das haben Sie vor?

Klar, das möchte ich natürlich.

Gibt es denn nichts, wovor Sie Angst haben?

Nein, Angst gehört wirklich nicht zu mir. Ich bin aber vorsichtig.

Sagt niemand, es sei doch nun Zeit zum Aufhören?

Nein. Wir arbeiten ja voll ehrenamtlich, da sind die Richtlinien anders. Zudem haben wir starke Antidiskriminierungsgesetze, das gilt auch fürs Alter.

Sind Alter und Geschlecht ein Thema? Wie reagieren Kollegen, wie Menschen auf der Srasse?

Sie nennen mich Officer und behandeln mich mit Respekt.

Sie sagten, Sie seien gegangen, weil es Ihnen eng geworden sie in Zürich als junge Frau. Man liest, Diskriminierung sei wieder stärker ein Thema in den USA?

Über Trump will ich nicht sprechen. Er tangiert mein Leben in Manhatten zum Glück nicht.

Kommen Sie vielleicht irgendwann zurück?

New York ist ein guter Ort, um älter zu werden. Und etwa fünfmal jährlich bin ich ja in der Schweiz.

Was tun Sie ausser Reisen, wenn Sie grad keine Hände in Handschellen legen?

Ich präsidiere den Quartierverein, habe ein Abo für die Metropolitan Opera und eins fürs New York City Ballet. Ich gehe in die Kirche. Oh, und ich will endlich Unterricht in Mundharmonika nehmen, seit ich hier bei Musik Hug eine gekauft hab schon.

Das ist eine vollgepackte Agenda. Mit dem Polizeidienst aufzuhören ist kein Thema?

Oh nein. Ich hoffe, dass ich bald wieder ganz einsatzfähig bin. Und ich möchte wie früher Klavier spielen, ich habe ja alles verlernt. Sobald ich etwas Zeit habe, werde ich Unterricht nehmen.

Was ist das Wichtigste im Leben?

Zufriedenheit im Herzen.

Woher kommt sie?

Vom offen und neugierig sein, vom Optimismus, vom Glauben.

Morgen Freitag um 19.30 Uhr erzählt Rosa Schupbach in der Aula der Primarschule Dachsen aus ihrem Leben. Eintritt frei, im Anschluss Apéro. (Der Landbote)