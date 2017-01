Susi sucht den Superprinzen

Der Musikverein Brass Band Henggart (MVBBH) ist bekannt für seine Spielfreude – im doppelten Sinne: Die knapp dreissig Musiker schlüpfen für ihre Konzerte auch gern einmal in ein Kostüm und spielen bei der Geschichte mit. Am vergangenen Wochen­ende waren das Hexenmäntel und Cowboyhüte, suchte doch die Moderatorin Susi (Sara Wegmann) ihren Märchenprinzen. Knapp einhundert Zuhörer, die fleissigen Helfer in Service und Küche mit eingeschlossen, verfolgten ihre Weltreise in der Wylandhalle.Mit «The Wizard» legte das Ensemble unter der souveränen Leitung von Christoph Bachmann einen schmissigen Auftakt hin. «When You Believe» aus dem Disney-Film «The Prince of Egypt» entwickelte sich als anmutig-getragener Wüstentraum, während man mit «Hänsel und Gretel» von Humperdinck auf wohltönende Harmonie setzte.

«Weinländer» steht ins Haus

Die Stücke werden von einer vierköpfigen Musikkommission ausgewählt; die auf der Bühne gespielte Geschichte muss dann darum herum gewoben werden, was manchmal natürlich etwas gesucht wirkt. Musikalisch gefiel die Formation, die 2016 in der dritten Stärkeklasse am Schweizerischen Brass-Band-Wettbewerb in Montreux teilnahm.

Für den MVBBH ist die Musikgesellschaft Andelfingen inzwischen eine geschätzte Unterstützung, sei es musikalisch oder in der Organisation. Denn mit dem anstehenden Weinländer Musiktag in Henggart (20./21. Mai) steht den Bläsern eine Herausforderung ins Haus, die es nur alle zwölf Jahre zu stemmen gibt. Das Festprogramm wird am Samstag einen Blaskapellenabend bieten, der mit dem Dixie Jazz der Old Iron Stompers ausklingt. Am Sonntag dürfte wieder die Parade begeistern, an der auch die Henggarter teilnehmen, während sie sich als Gastgeber des Wettbewerbs enthalten.

«Grundsätzlich helfen uns Wettbewerbe das musikalische Niveau zu steigern», erklärt Dirigent Christoph Bachmann, «sie zwingen uns, Details auszuarbeiten und technisch weiterzukommen». Obwohl es das Credo des Lehrers an der Musikschule Andelfingen ist, so viel wie möglich aus den Musikern herauszuholen, sollen sie im Verein auch ein «ganzheitliches Erlebnis» finden. Das kommende Ski-Weekend im Pizol gehört genauso dazu wie der frühe Einbezug des Nachwuchses.

Junge Musiker ganz gross

So bekam die zehnköpfige Juniorband einen sympathischen Auftritt unter der neuen Leitung des Cornetisten Philippe Coradi. Zuvor hatte der Perkussionist Mattia Bitterli (9 Jahre) mit den Grossen bereits eine mitreissende Interpretation von «The Chronicles of Narnia» vorgestellt. Mattia, der seit zweieinhalb Jahren beim Perkussionisten und Vereinspräsidenten Christoph von Bergen in den Unterricht geht, durfte den Musikverein bei diesem schlagwerkreichen Stück als Zuzüger unterstützen.

Es muss erwähnt sein: Zum stimmigen Gesamteindruck trugen auch die liebevollen Bühnen- und Tischdekorationen und eine Bildprojektion bei. Aus der Küche der Mehrzweckhalle wurde ein feines Raclette gezaubert, und die Veranstaltung ging an der originellen Märlibar weiter. Am Sonntagnachmittag wurde das Konzert für diejenigen wiederholt, die lieber tagsüber ausser Haus gehen. Unter den Gästen waren übrigens auch Zuhörer, die aus Freude an dem Anlass aus Winterthur angereist waren. Kann man dem Musikverein Brass Band Henggart ein grösseres Kompliment machen? (Landbote)