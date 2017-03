Taucher prüfen Unesco-Welterbe

Jungstein- und Bronzezeit

Als vor etwa 10 000 Jahren die letzte Eiszeit endete, zogen sich die Gletscher langsam zurück Richtung Alpen – so auch im Seebachtal bei Oberstammheim. Einzelne abgetrennte Eisblöcke, sogenanntes Toteis, blieben aber im Gelände liegen. Als dieses Eis auch geschmolzen war, blieb eine Senke übrig, die sich dann mit Grundwasser füllte. So entstanden auch der Nussbaumersee und der benachbarte Hüttwilersee.

Nach der Eiszeit siedelten sich herumziehende Jäger und Sammler im Seebachtal an und bauten am Ufer des Nussbaumersees ihre Siedlungen. Die ältesten stammen aus der Jungsteinzeit, also aus der Zeit um 3700 v. Chr.. Die waldfreien Flächen am Ufer des Sees ermöglichten Ackerbau und Viehhaltung. Auf der Halbinsel Horn siedelten noch in der Spätbronzezeit Menschen, also um circa 870 v. Chr. Dort wurden die Fundamente von rund 50 Häusern gefunden, vermutet werden aber weit mehr. Allein in den untersuchten Häusern dürften um die 250 Menschen gelebt haben.

Bei den Grabungen zwischen 1985 und 1990 stiessen die Archäologen auch auf Gefässscherben mit teils spektakulären Verzierungen und Bemalungen. Originale Funde aus dem Nussbaumersee sind im Museum für Archäologie in Frauenfeld ausgestellt.mab