Truttikon sucht den Energie-Slogan

Die Weinländer Gemeinde Truttikon hat zwar nicht einmal 500 Einwohner. Doch seit Kurzem darf sich das kleine Dorf «Energiestadt» nennen. Der Trägerverein, so heisst es im Mitteilungsblatt, habe der Gemeinde am 30. November die Genehmigung erteilt, sich in Zukunft «Energiestadt Truttikon» zu nennen. Das Label wird am 4. Mai offiziell übergeben.Damit aber nicht genug. Nun sucht die Gemeinde noch einen passenden Slogan zum Label. Ein einfaches «european energy award» im Logo zu haben, «ist uns zu wenig», heisst es im Mitteilungsblatt weiter.

«Truttikon hat Power!»

Darum hat die Gemeinde einen Wettbewerb lanciert. «Wir suchen den ultimativen Leitspruch.» Und: «Truttikon hat Power!» steht da auch geschrieben – vielleicht schon ein verdeckter Vorschlag? Bis zum 28. Februar können Truttikerinnen und Truttiker ihren Slogan in einem verschlossenen Couvert auf der Gemeindekanzlei abgeben. Der Gemeinderat wird dann die Gewinnerin oder den Gewinner auswählen. Als Preis gibt es Volg-Gutscheine im Wert von 100 Franken.

Jeder Gemeinde ihr Slogan

Und wie zur Anregung sind im Truttiker Mitteilungsblatt drei Beispiele von Energiestadt-Slogans abgedruckt. «Energiebewusst handeln» heisst es zum Beispiel in der Nachbargemeinde Ossingen. Oder in Turbenthal ist man «natürlich nachhaltig».

Wer sich noch weiter inspirieren lassen möchte, der kann sich die Slogan-Beispiele auf www.energiestadt.ch zu Gemüte führen. «Lebenswert.aktiv» nennt sich die Energiestadt Seuzach. «Nachhaltig natürlich» ist das Stammertal – die Spiegelung des Turbenthaler Slogans. In Rheinau bezeichnet man sich wiederum als «natürlich nachhaltig». Elgg ist das «Landstädtchen mit Zukunft», Neftenbach die «Gemeinde mit Weitblick» und Hagenbuch ist «einfach lebenswert». Mal schauen, für welche Wortkreation sich Truttikon entscheiden wird. (Landbote)