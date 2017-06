Verkehr bewegt mehr als Zahlen

Es war wohl klug vom Gemeinderat, dass er vor der Abstimmung über die revidierte Ortsplanung von Flaach eine separate Informationsveranstaltung durchgeführt hat. Denn so konnte sich der ganze Unmut der Bevölkerung über die Verkehrsituation auf der Ortsdurchfahrt dort entladen («Landbote» vom 19. Mai).An der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend war der viele und schnelle Verkehr durchs Dorf zwar auch nochmals Thema. Doch gefährdete er nun etwa die überarbeitete Bau- und Zonenordnung nicht mehr. Bei sechs Enthaltungen sagten die übrigen der insgesamt 61 anwesenden Stimmberechtigten Ja zur neuen Ortsplanung.

«Ein massiver Dorn im Auge»

Bei der Behandlung des sogenannten kommunalen Richtplans, der Teil der Ortsplanung ist, kam der Verkehr abermals zur Sprache. In diesem Plan kann die Gemeinde quasi ihre Wünsche an den Kanton anbringen. Dazu gehören etwa «Eingangstore» bei den Ortseinfahrten, damit die Auto- und Lastwagenfahrer ihr Tempo drosseln. Oder auch die Umfahrungsstrasse ist nach wie vor im Plan eingezeichnet. «Wir möchten an ihr festhalten», sagte Gemeindepräsident Walter Staub. Ebenfalls eingezeichnet sind Schulwegübergänge, die sich der Gemeinderat aus Gründen der Sicherheit wünscht. Gerade die Situation bei der Steig, einem steilen Strassenabschnitt im Dorfkern, «ist uns ein massiver Dorn im Auge».

Nach der Abstimmung über die Ortsplanung und die Jahresrechnung 2016, die bei nur einer Enthaltung genehmigt wurde, informierte der Gemeinderat zusätzlich über das Thema Verkehr.

«Es ist jetzt genug»

Wegen der engen Platzverhältnisse auf der Ortsdurchfahrt wehrte sich der Gemeinderat Flaach gegen einen Radweg mitten durchs Dorf. Das war der Auslöser – oder das Druckmittel –, damit sich der Kanton endlich den Bedenken im Weinländer Dorf annahm. «Es ist jetzt genug», sagte Staub energisch an der Gemeindeversammlung, es müsse sich etwas tun. Das Radwegprojekt sei nun zurückgestellt worden, bis eine Lösung für das Verkehrsproblem in Flaach gefunden sei. Die Resultate der Videoaufnahmen und Geschwindigkeitsmessungen seien «erschreckend» gewesen, so Staub. Der Gemeinderat fordert, dass an mehreren Stellen auf der Ortsdurchfahrt die Fahrbahn eingefärbt, verengt oder sichere Übergänge gebaut werden. Dies alles mit dem Ziel, die Geschwindigkeiten zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen. Und: «Wir fordern Tempo 40.» Die Verhandlungen mit dem Kanton laufen allerdings noch, sodass offen ist, welche Massnahmen umgesetzt werden können.

Sehr guter Abschluss

Diesmal sei die Jahresrechnung «viel, sehr viel im Plus», sagte Staub. So beträgt der Ertragsüberschuss über 700 000 Franken. Budgetiert war für das Jahr 2016 ein Minus von knapp 145 000 Franken. Allein die Einnahmen aus der Grundstückgewinnsteuer fielen letztes Jahr um 400 000 Franken höher aus als gedacht. (Landbote)