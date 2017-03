Weinländer Gemeinden prüfen Fusion

Die Gemeinderäte von Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen und Thalheim an der Thur haben beschlossen, eine Grundsatzabstimmung über die Prüfung eines Zusammenschlusses ihrer Gemeinden durchzuführen. Dies teilen die Gemeinderäte und die Gemeindepräsidenten am Donnerstag in einem gemeinsamen Schreiben mit.

Das Schreiben wurde gleichzeitig auch an alle Haushalte der betroffenen Gemeinden verschickt.

Veränderte Rahmenbedingungen

Obgleich die Gemeinden seit vielen Jahrzehnten selbstständig verwaltet würden und dies nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden müsse, hätten sich in jüngerer Zeit die Rahmenbedingungen deutlich negativ verändert, heisst es in der Mitteilung.

Gemäss Schreiben, hat sich der Handlungsspielraum für Selbstständigkeit in den letzten Jahren deutlich vermindert – so sind die Gemeinden schon seit längerem in Zweckverbänden organisiert und haben Anschlussverträge miteinander abgeschlossen.

Doch dieses System stösst offenbar an seine Grenzen, da für eine «Erfüllung der kommunalen Aufgaben unterdessen eine so grosse Anzahl solcher Kooperationen notwendig ist, dass teilweise komplizierte Strukturen mit entsprechend hohem Koordinationsaufwand bestehen.»

Zusätzlich erschwert wird die Arbeit für die Gemeinden durch den neuen Finanzausgleich, der seit 2012 in Kraft ist und der die Gemeindegrösse bei der Festlegung der kantonalen Ausgleichsbeiträge nicht mehr berücksichtigt, sodass die Kosten für eigenständige Strukturen vollumfänglich zulasten der einzelnen Gemeinden gehen.

Wie die Gemeinden schreiben, spüren sie als Folge dieser Entwicklungen einen zunehmenden Druck, ihre Leistungsfähigkeit durch Zusammenschlüsse zu erhalten und zu optimieren.

Grundsatzentscheid durch die Bevölkerung

Die Exekutiven der Gemeinden haben deshalb auf Initiative ihrer Präsidenten das Thema einer allfälligen Fusion aufgegriffen und beschlossen, damit an die Bevölkerung zu gelangen. Ein Zusammenschluss soll vorerst sorgfältig, umfassend und vor allem resultatoffen geprüft werden. Die Gemeinderäte erachten dies aber nur für sinnvoll, wenn sich auch die Stimmberechtigten hinter dieses Anliegen und Vorgehen stellen.

Aus diesem Grund soll von der Bevölkerung zuerst ein Grundsatzentscheid gefällt werden. Bei einem Ja zu diesem Grundsatzentscheid würden die Behörden eine konkrete Vorlage ausarbeiten.

Anschliessend könnten die Stimmberechtigten dann in einer weiteren Urnenabstimmung entscheiden, ob sie der Umsetzung der Vorlage zustimmen oder nicht. (huy)