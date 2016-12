«Wir sind kein Ballerverein»

Letzte Runde beim Präzisionsschiessen! Die Pistolen liegen auf der Ladebank. Ein Warner verkündet die erreichten Schusswerte anhand der Treffer auf den Zielscheiben. «Laden!» Eine Minute haben die Schützen nun Zeit, ihre Pistolen mit fünf Patronen nachzuladen. «Achtung!» Nach sieben Sekunden drehen sich die Scheiben zu den Schützen. Dreissig Sekunden bleiben nun zum Zielen und Schiessen auf 25 Meter, dann heisst es «Stop» und die Pistolen werden entladen.

Weggeräumt werden sie erst, wenn noch einmal kontrolliert wurde, ob sie tatsächlich keine Munition mehr enthalten. «Es geht sehr diszipliniert zu. Für mich sind das keine Waffen», erklärt Daniela Merki. Die junge Frau hat sich vor allem um den Nachwuchs der Pistolenschützen verdient gemacht. Pistolen bezeichnet sie lieber als Sportgeräte.Wir verlassen die Schiessstände, denn ohne Ohrenschützer lässt es sich besser reden. In den oberen Räumen des Vereinsgebäudes wird Kaffee, Kuchen und Essen serviert.

Heute arbeiten alle Vereinsmitglieder Hand in Hand. Es herrscht Hochbetrieb im Schützenhaus. Einmal im Jahr richtet der Verein, dessen Schützenhaus inmitten der Weinberge in der Nähe von Kleinandelfingen liegt, das Winzerschiessen an zwei Wochenenden im Oktober aus. «Das Fest ist eine wichtige Einnahmequelle für uns», sagt Merki.

Hohe Schule der Konzentration

Oft würden Schützenvereine mit militärischem Schiessen oder Ballerspielen in Verbindung gebracht. Für sie sei das Pistolenschiessen jedoch eine hohe Schule der Konzentration. Man lerne sehr viel über sich selber. «Bei Wettkämpfen muss man Wege finden, die Nervosität herunterzufahren», sagt sie. Merki kam mit 14 Jahren mehr oder weniger zufällig zum Schiesssport, nachdem sie es beim «De goldig Züri-Tträffer», dem Talentportal für den Schiessnachwuchs, prompt ins Final geschafft hatte. Nun ist sie seit 15 Jahren bei den Pistolenschützen engagiert und selber Ausbilderin und auch im Vorstand tätig.

Die Pistolenschützen Andelfingen sind zurzeit die einzigen im Weinland, die Junioren trainieren. In den Sommerferien richtet der Verein jeweils einen Schnupperkurs für Kinder ab 10 Jahren aus, an dem man alle Disziplinen kennenlernen kann. Geschossen wird auf 10 Meter mit Luftpistolen und auf 25 und 50 Meter mit Sportpistolen. Im Winter wird das 10 Meterschiessen mit der Luftpistole geübt, weil der 10 Meter-Schiessstand sich nicht im Freien befindet. Im Sommer trainieren die Schützen mit Randfeuerpistolen vorzugsweise auf den 25 und 50 Meter Aussenständen. Das Training der Junioren findet Mittwochabends statt. Die Erwachsenen trainieren jeweils am Donnerstagabend

Wenn bei uns einer mal nicht mit auf einen Wettkampf kann, sei das kein Beinbruch, betont Daniela Merki, dann springe ein anderer ein. «Bei uns muss man nicht, sondern man kann», sagt sie. Es gehe im Verein ja nicht nur um Leistung, sondern auch um das Beisammensein.

Erfolgreiche Jungschützen

Zu einem der erfolgreichsten Juniorschützen im Verein zählt der im Rollstuhl sitzende 17 jährige Stefan Amacker. Er wurde bereits Schweizer Meister IPC und versucht sich nun Schritt für Schritt den Paralympics zu nähern. Elf Junioren zählt der Verein, dazu 30 aktive Mitglieder neben noch einmal genauso vielen inaktiven.

Im Gruppenschiessen schafften es die Andelfinger in das Schweizer Finale. Im Einzel wurde der 29-jährige Kevin Schudel auf 50 Meter Schweizer Meister. «Eigentlich hatte er vor, noch an der Qualifikation für die Europameisterschaft teilzunehmen», führt Präsident Koni Müller aus, «aber wegen schulischer Prüfungen musste er erst einmal zurücktreten.»

Vizepräsident Reto Schlatter ergänzt: «Wir haben sowohl Alte als auch Junge im Verein.» Was ein wenig in der Mitgliederstruktur fehle, sei das mittlere Alter. Hier spiegle sich wider, dass einige Jahre die Nachwuchsförderung vernachlässigt wurde.

(Der Landbote)