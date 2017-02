Aus dem Alltag zweier aufgeweckter Kinder

Die beiden Geschwister Ben und Paula stellen zu Hause so allerlei Schabernack an. Sie geben dem Goldfisch Popcorn zu fressen, plündern das Schokoladenversteck im Küchenschrank, bemalen die Wände mit Wasserfarben oder stecken ihre neuen Regenschirme ins Gullyloch. Sie unternehmen eine rasante Ausfahrt zum Quartierladen, wobei Paulas Kinderwagen plötzlich zuklappt. Beim Coiffeurspielen färbt Ben die Haare seiner Schwester blau – und seine aus Solidarität grün. Die Mutter freut sich nicht immer ob all dem Unfug, den die beiden anstellen, aber manchmal kann sie sich auch ein Lachen nicht verkneifen.

Unbeschwerte Kindheit erlebt

Im Bilderbuch «Weil ich ein toller Bruder bin» kommen eigene Kindheitserlebnisse vor, teils hat die Autorin die Anekdoten frei ­erfunden. «Ich war als Kind eher vernünftig und brav», sagt Stefanie Meister. Ihr um zwei Jahre älterer Bruder sei derjenige gewesen, der viel Unsinn angestellt habe. «Ich habe viel mit ihm erlebt», sagt die 33-Jährige. Mit ihren insgesamt drei Geschwistern ist ­Stefanie Meister in Bachenbülach aufgewachsen. «Es gab sehr viele Kinder im Quartier, und wir spielten viel im Wald», erinnert sie sich.

Fehlende Zeit für weiteres Buch

Schon als kleines Mädchen hat Stefanie Meister oft und gerne ­gezeichnet und entwickelte ­fantasievolle Geschichten. Im Gymnasium absolvierte sie das musische Profil und studierte ­anschliessend Germanistik, Geschichte und Skandinavistik. Als sie bei Papierfresserchens MTM-Verlag in Deutschland ein Praktikum absolvierte, fiel dort rasch ihr Talent zum Zeichnen auf. Es lag nahe, dass sie gleich selber ein Bilderbuch schreibt und illustriert. So kam 2011 «Weil ich ein lieber Junge bin» heraus, auch darin spielt der Junge Ben die Hauptrolle. Zuvor erschien bereits ihre Geschichte «Vermixt noch mal!» in einem anderen Verlag.

«Ich war als Kind eher vernünftig und brav»Stefanie Meister,

Kinderbuchautorin

Von Beruf ist Stefanie Meister Lehrerin an einer Privatschule in Dübendorf. Dort unterrichtet sie Deutsch für Fremdsprachige. Daneben trainiert sie einmal wöchentlich Unihockey-Junioren bei Bülach Floorball und spielt selber beim GC-Damen-Kader mit. Ein weiteres Hobby ist das Modellieren von Figuren aus Ton.

In ihrem Kopf schwirren schon viele neue Ideen herum, die zu einem Kinderbuch verwoben werden könnten. «Ich habe mich aber noch nicht entschieden, auf welche Idee ich mich konzentrieren werde», schliesst Stefanie Meister das Gespräch.

Weil ich ein toller Bruder bin,, Papierfresserchens MTM-Verlag, 36 Seiten, etwa 23 Franken. www.meister-bücher.ch (Der Landbote)