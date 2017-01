Gerangel wegen Endlager

In gut zwei Jahren entscheidet der Bundesrat, welche Regionen für den Bau des Endlagers weiter untersucht werden sollen. Momentan stehen das Zürcher Weinland und der Aargauer Bözberg im Fokus. Vielleicht kommt aber auch Nördlich Lägern im Zürcher Unterland zurück ins unliebsame Spiel. Nach dem Bundesratsentscheid wird die dritte Etappe der Standortsuche beginnen. In dieser Phase starten erste Bewilligungsverfahren sowie Verhandlungen über allfällige Abgeltungen.

Konflikt hinter den Kulissen

Welche Gemeinden dann noch welchen Einfluss haben sollen, darüber ist hinter den Kulissen ein Streit entbrannt («Landbote» vom 28. November). Ans Tageslicht gekommen ist der Konflikt wegen einer kantonsrätlichen Interpellation vom 21. November, die der Regierungsrat nun beantwortet hat. Verfasser sind der Weinländer Kantonsrat Martin Farner (FDP, Oberstammheim) sowie die beiden Unterländer Kantonsräte Christian Lucek (SVP, Dänikon) und Erich Bollinger (SVP, Rafz). Die Interpellation enthält ein zweistufiges Argument. Erstens könnten Bewilligungen nur von Gemeinden als demokratisch legitimierte Körperschaften erteilt werden und eben nicht von der Regionalkonferenz, die nur eine beratende Funktion hat. Und zweitens sollen die Infrastrukturgemeinden künftig mehr mitreden können als die übrigen Gemeinden in der Standortregion. Denn auf dem Boden der Infrastrukturgemeinden würden, so die Rechtfertigung, Teile des Tiefenlagers gebaut wie etwa das «Tor zum Endlager» oder die Schachtanlagen für die Bauarbeiter oder Luftzufuhr (siehe Visualisierungen unten). «Die Baudirektion wird mit den besonders betroffenen Weinländer und Unterländer Gemeinden vermehrt zusammenarbeiten», heisst es in der Antwort des Regierungsrates.

Leaderrolle gefordert

Im Weinland sind Benken, Dachsen, Flurlingen, Laufen-Uhwiesen, Marthalen, Rheinau und Trüllikon mögliche Infrastrukturgemeinden. Diese Gemeinden sind im Forum Opalinus organisiert. Als direkt betroffene Gemeinden müssten diese als politisch legitimierte Behörden künftig «im Lead sein», sagt Peter Stoll. Er ist der Gemeindepräsident von Kleinandelfingen und als Vertreter des Gemeindepräsidentenverbandes des Bezirks Andelfingen Mitglied im Forum Opalinus. Die gleiche Meinung vertrat auch der Gemeinderat von Laufen-Uhwiesen an der letzten Gemeindeversammlung in November: «Die Infrastrukturgemeinden sollen mehr Stimmrecht als die übrigen Gemeinden erhalten.»

Vor einer «Zweiklassengesellschaft» warnte im November hingegen Peter Neukomm, SP-Stadtpräsident von Schaffhausen und Vizepräsident der Weinländer Regionalkonferenz. Er will, dass alle Gemeinden in der Standortregion gleichberechtigt sind. «Wir dürfen dem Spaltpilz keinen Raum geben, weil uns das nur schwächen wird.»

Schwindender Widerstand?

Folgende Vermutung liegt auf der Hand: Links-grüne, atomkritische Kreise befürchten einen Schwund beim Widerstand gegen das Endlager, wenn die Infrastrukturgemeinden künftig mehr zu sagen haben. Die Sorge um schwindenden Einfluss kann Jürg Grau, Präsident der Weinländer Regionalkonferenz, ein Stück weit nachvollziehen, wie er auf Anfrage sagt. Und er sagt auch, dass es hier um Politik, um ein legitimes Ringen um Einfluss gehe. Trotzdem sei die Leitungsgruppe der Konferenz «klar der Meinung, dass die direkt betroffenen Gemeinden stärker einbezogen werden müssen». Zur Frage der zukünftigen Mitbestimmung liefen derzeit mehrere Gespräche, sagt Grau. Das ist auch der Grund, weshalb der Regierungsrat in seiner Antwort auf die Interpellation dazu noch keine verbindlichen Aussagen macht.

«Mehr Gewicht» als andere

Der Kanton Zürich äussert sich auch deshalb zurückhaltend, weil nicht er, sondern das Bundesamt für Energie (BFE) bei der Standortsuche die Federführung innehat. Bei der Ausgestaltung der Oberflächenanlage («Tor zum Endlager») zum Beispiel hätten die Infrastrukturgemeinden «mehr Gewicht», sagt BFE-Sprecherin Marianne Zünd. Andere Themen würden die ganze Region betreffen. Das Konzept über die künftige Mitbestimmung soll Ende 2017 öffentlich aufliegen. (Landbote)