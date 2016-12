Das Rüstzeug für die Zukunft erlangen

In einer Übungshalle im Baumeister-Kurszentrum in Effretikon arbeiten 13 anerkannte Flücht­lin­ge an Backsteinmauern. Die Männer sind zwischen 19 und 30 Jahre alt und absolvieren den ersten Lehrgang Riesco Bau. Der Eritreer Sahle Habtezgi arbeitet konzentriert an seiner Mauer. Ihm gefalle die Arbeit, vor allem weil er immer in Bewegung sei. Ali Alwan aus dem Irak wischt den überschüssigen Mörtel von den Backsteinen: «Mein Traumberuf ist Kranführer.» Zu diesem Ziel führe jedoch nur der Weg über eine Ausbildung im Bau­gewerbe.Am Dienstag konnten Interessierte im Rahmen eines Besuchstages im Kurszentrum einen Einblick in den Riesco-Lehrgang Bau erhalten. Zu den Besuchern gehörten auch einige Verantwort­liche von Baufirmen, die daran interessiert sind, den Riesco-Teilnehmenden ein Praktikum zu ermöglichen. «Wenn die Vorgesetzten mit den Praktikanten zufrieden sind, werden sie ihnen eine Lehrstelle anbieten», erklärt Daniel Martin, Leiter des Kurszentrums Effretikon.

In der Gastronomie existiert der Lehrgang Riesco bereits seit 2006. «Rund 85 Prozent der Absolventen finden anschliessend eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt», erklärt Heinz Gerig, ­Leiter Basisqualifikation bei Hotel & Gastroformation in Weggis. Er hat das Lehrgangskonzept erarbeitet und eingeführt.

Das Konzept des Riesco-Lehrgangs beinhaltet nicht nur das Vermitteln von fachlichem Wissen, ein grosser Teil macht auch der Deutschunterricht aus – nämlich 46 Schultage, an denen die Teilnehmenden jeweils acht Stunden Deutsch lernen. Während eines Jahres erlernen die Flüchtlinge alles Notwendige, um danach im Berufsleben Fuss zu fassen. Dazu gehört auch das Fach Normen und Werte. «Während dieser Lektionen erfahren die Menschen aus anderen Kul­turen, welche Verhaltensregeln in der Schweiz gelten», erläutert Heinz Gerig weiter. Ausserdem erlangen die Flüchtlinge weiteres Wissen in den Fächern Lerntechnik und Berufskunde, und sie erstellen ein Bewerbungsdossier.

Ziel: Eine Lehre im Baugewerbe

Nach diesem Lehrgang Riesco Bau müssen die Teilnehmenden so weit sein, dass sie eine Attestausbildung EBA oder eine Lehre mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) absolvieren können. «Der Fokus liegt klar auf der praktischen Ausbildung», erklärt Daniel Martin vom Kurszentrum. Denn die Flüchtlinge hätten im schulischen Bereich einen grossen Rückstand gegenüber Schulabgängern aus der Schweiz. «Mit dem Vorsprung im praktischen Bereich machen sie dies zu einem grossen Teil wett», erläutert Daniel Martin weiter.

Zur praktischen Ausbildung während des Lehrgangs gehöre, dass die Flüchtlinge die wichtigsten Techniken beim Bauen erlernen. Dazu gehört unter anderem, eine Mauer aus Backsteinen zu erstellen. «So einfach, wie es aussieht, ist es nicht, eine gerade Mauer zu bauen», gibt Jonas ­Bahailu aus Eritrea zu.

Praktikum auf der Baustelle

Heinz Gerig hat den neuen ­Riesco-Lehrgang Bau in Kooperation mit dem Baumeisterverband Zürich konzipiert. Wie in vielen anderen Branchen sucht man auch auf dem Bau intensiv nach Fachkräften, denn die Lehrlingszahlen seien tief. Seit vier Jahren gibt es den Riesco-Lehrgang ebenfalls in Bereich der Auto- und Gebäudetechnik. «Auch da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht», erklärt Heinz Gerig weiter. Daniel Martin gibt zu, dass die Ausbildung im Kurszentrum Effretikon so etwas wie eine geschützte Werkstatt sei. «Die Teilnehmenden müssen jedoch ein zweimonatiges Praktikum auf einer Baustelle absolvieren.» Dann erleben sie, dass es oft sehr unzimperlich zu und her ­gehe. (Landbote)